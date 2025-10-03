「神戸、京都が鹿島止めないと突っ走りそう」J１のTOP４、残り６節の対戦カードが大反響！「最終節に柏が逆転優勝してる未来が見える」「直対はもちろん両横浜も鍵を握っている」
「優勝の行方を決めるのは どの試合？」
熾烈を極めるJ１のタイトルレース。『DAZN』の公式Xが、トップ４の残り６節の対戦カードを公開した。
32節を終えた時点で、首位に立つのは勝点64の鹿島。同60で２位の神戸に、１ポイント差で京都が迫る。同57の柏が続く。
「首位の鹿島は第34節に神戸、第35節に京都との上位直接対決 最終節では神戸と京都の対決が待っている」
注目必至の対戦が目白押しの終盤戦。この投稿には以下のような声があがった。
「この直接対決を制したチームが優勝かなぁ〜」
「鹿島、神戸、京都が直接対決残してるの面白すぎる」
「神戸、京都が鹿島止めないと突っ走りそうやな」
「33〜35節の間、３連勝したらほぼ鹿島」
「神戸との直接対決で叩かないと多分神戸は全勝してくる」
「レイソルが格上との試合が無いので６連勝の可能性はそこそこあるな」
「レイソルは鹿島にも神戸にも京都にも当たらないんやね」
「最終節に柏が逆転優勝してる未来が見える」
「ここからひっくり返して伝説になろう」
「この中に京都いるのうれしいな」
「神戸の三連覇みたいし、鹿島柏の久しぶりの優勝も見たいし京都の初優勝も見たい」
「改めて、日程くんは、素晴らしい仕事をしているな」
「直対はもちろん両横浜も鍵を握っている」
「アルビとマリノス、横浜、ガンバが優勝争いの命運を握っているのか...」
今季のJ１はどんな結末を迎えるのか。多くのファン・サポーターが動向を注視しているようだ。まずは代表ウィークの中断前に行なわれる第33節だ。10月４日に神戸はアウェーで８位の浦和と、柏はホームで17位の横浜FMと、京都はホームで７位の川崎と対戦。同５日に鹿島はホームで９位のG大阪と激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】鹿島が京都、神戸とのアウェー２連戦！ J１上位４クラブの残り６節の対戦カード
熾烈を極めるJ１のタイトルレース。『DAZN』の公式Xが、トップ４の残り６節の対戦カードを公開した。
32節を終えた時点で、首位に立つのは勝点64の鹿島。同60で２位の神戸に、１ポイント差で京都が迫る。同57の柏が続く。
「首位の鹿島は第34節に神戸、第35節に京都との上位直接対決 最終節では神戸と京都の対決が待っている」
注目必至の対戦が目白押しの終盤戦。この投稿には以下のような声があがった。
「この直接対決を制したチームが優勝かなぁ〜」
「鹿島、神戸、京都が直接対決残してるの面白すぎる」
「神戸、京都が鹿島止めないと突っ走りそうやな」
「33〜35節の間、３連勝したらほぼ鹿島」
「神戸との直接対決で叩かないと多分神戸は全勝してくる」
「レイソルが格上との試合が無いので６連勝の可能性はそこそこあるな」
「レイソルは鹿島にも神戸にも京都にも当たらないんやね」
「最終節に柏が逆転優勝してる未来が見える」
「ここからひっくり返して伝説になろう」
「この中に京都いるのうれしいな」
「神戸の三連覇みたいし、鹿島柏の久しぶりの優勝も見たいし京都の初優勝も見たい」
「改めて、日程くんは、素晴らしい仕事をしているな」
「直対はもちろん両横浜も鍵を握っている」
「アルビとマリノス、横浜、ガンバが優勝争いの命運を握っているのか...」
今季のJ１はどんな結末を迎えるのか。多くのファン・サポーターが動向を注視しているようだ。まずは代表ウィークの中断前に行なわれる第33節だ。10月４日に神戸はアウェーで８位の浦和と、柏はホームで17位の横浜FMと、京都はホームで７位の川崎と対戦。同５日に鹿島はホームで９位のG大阪と激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】鹿島が京都、神戸とのアウェー２連戦！ J１上位４クラブの残り６節の対戦カード