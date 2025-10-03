映画『ロマンティック・キラー』なにわ男子、INI、FANTASTICSのトリプルテーマソングを使用した最新予告映像解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

上白石萌歌、高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）が出演する映画『ロマンティック・キラー』の予告映像と新ポスタービジュアル、追加キャスト情報が解禁された。

■映画『ロマンティック・キラー』とは？

2018年に「LINEマンガ インディーズ」にて公開され、「第1回LINEマンガ大賞」で銀賞を受賞。その後、掲載媒体を『ジャンプ＋』に移すと、「第2回ジャンプ縦スクロール漫画賞」にて大賞を受賞した、百世渡原作のマンガ『ロマンティック・キラー』。2022年にはNetflixにて、全世界配信でアニメ化もされるなど人気を博した。

絶対に恋愛したくないJK（女子高生）に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛け、恋に落ちること間違いなしの胸キュン展開を、ヒロインがぶっ飛ばし続けるという前代未聞の“恋愛 （ロマンティック）ぶっ飛ばしコメディ”が、映画『おそ松さん』や『ヒロイン失格』などを手掛ける英勉監督の手により、このたび実写映画化。映画には、上白石萌歌、高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）らが出演する。

これまで「4週連続ロマンティック警報」が発令されてから先週までの3週間に渡り、「謎の兵士」役・JO1の與那城奨、「謎のSAT」役・なにわ男子の藤原丈一郎、「謎の刀剣」役・EXILE/FANTASTICSの佐藤大樹という、あらたなる「ロマンティック男子」の襲来が発表された。

そしてついに最終週に、なにわ男子、INI、FANTASTICSのそれぞれのグループが本作のために書き下ろしたトリプルテーマソングを使用した予告映像が解禁となった。

6月の特報映像解禁時にも大きな話題となった、本作のクアトロ主演である高橋恭平が所属するなにわ男子、木村柾哉が所属するINI、中島颯太が所属するFANTASTICSが手掛ける本作のトリプルテーマソングを使用した最新予告映像が解禁。映画史上“初”のトリプルテーマソングとして、主演キャストが所属する3グループそれぞれから新規で書き下ろされた楽曲も、本映像にて初解禁。

■映画史上“初”のトリプルテーマソングを使用した予告映像

2021年11月12日にシングル「初心LOVE」でCDデビューを果たし、高橋が主演を務めた映画『なのに、千輝くんが甘すぎる。』の主題歌「Special Kiss」をはじめ、これまで数々の作品の主題歌を担当してきたなにわ男子。2026年1月には初のドーム公演となる『なにわ男子 1st DOME LIVE ‘VoyAGE’』の開催も控える彼らが本作のために書き下ろしたのは、ミラクルテーマソング「Never Romantic」。楽曲について高橋は、「みんなでワイワイ盛り上がれるような、笑顔になれるような、なにわ男子としてもすごく新鮮で、また他の2グループさんとは違う、正反対の曲調になっていると思います」とコメントした。

続いて、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』から誕生した11人組のグローバルボーイズグループで、これまでにドラマやアニメなど、様々なジャンルで主題歌楽曲をリリースし、「KCON JAPAN」などの大型音楽フェスにも出演するなど、国内外で注目を集めているINIが書き下ろしたのは、アオハルテーマソング「True Love」。楽曲について木村は、「僕たちのグループは、普段激しめに踊るダンス曲が多いけど、今回は映画のシーンに合った、すごく気持ちがワクワクしてくるような楽曲になっているので、僕自身もすごく大好きな曲になりました」とコメントした。

最後に、国民的ヒーローとして愛され続けている『仮面ライダーガヴ』の主題歌をはじめ、担当した映画やドラマの主題歌それぞれの多彩な音楽性が、高い評価を得ているFANTASTICSが書き下ろしたのは、キュンラブテーマソング「ずっとずっと」。楽曲について中島は、「他の2グループの楽曲がアップテンポな曲調の中、FANTASTICSの楽曲はバラード調で、映画の後半で思い出のシーンと共に流れるので、そばにいる人へ送るラブソングのような曲になっています」とコメントした。

テーマソング3曲ともが、劇中を彩るロマンティックな楽曲に仕上がっている。

今回解禁となった予告映像では、恋愛キャンセル界隈の星野杏子（上白石萌歌）の前に現れた、杏子に恋をさせたい魔法使い・リリによって杏子に襲い掛かる無数のロマンティック・トラップたちと杏子の攻防が描かれる。

杏子の元に、クールな転校生・香月司（高橋恭平）、天然な幼馴染・速水純太（木村柾哉）、世間知らずの御曹司・小金井聖（中島颯太）、そして先日解禁となった謎の兵士（與那城奨）、謎のSAT（藤原丈一郎）、謎の刀剣（佐藤大樹）…さらには謎の病弱男子、タイムリープ男子、秀才男子（内藤秀一郎）、自転車男子（豊田裕大）、不良男子、大正詰襟男子、小学生探偵まで現れ!? そしてまさかの「令和のニューヒロイン」が爆誕！ 果たして杏子は、襲来する無数のロマンティック・トラップをぶっ飛ばし、大好きなゲーム・チョコ・猫に囲まれた平穏な日常を取り戻すことができるのか!? 怒涛の展開に1秒たりとも目が離せない、情報量に圧倒される予告映像は必見だ。

また本作を彩る追加キャストとして、上白石萌歌演じる星野杏子に絶対恋してもらいたい魔法使い・伏木リリ役に高橋ひかる（「高」は、はしごだかが正式表記）、魔法使い・リリの声優を務める伊藤俊介（オズワルド）、杏子の友人・高峯咲姫役に上坂樹里、謎の女・岸優花菜役に森香澄、杏子のクラスの冴えない担任役に本多力、杏子のバイト先のバイトリーダー・コンビニ沢田役に藤堂日向、本作の語りと魔法界の主審の声優を務める津田健次郎、杏子に迫りくるあらたな「ロマンティック男子」として、謎の秀才男子役に内藤秀一郎、謎の自転車男子役に豊田裕大、小金井聖の執事・土屋役に竹財輝之助の出演が決定した。

■ハチャメチャ感満載な新ポスタービジュアルも解禁！JAPAN ROMANTIC PROJECTが始動

「ロマンティック男子」が集結した、ハチャメチャ感満載な新ポスタービジュアルが解禁。今回解禁したビジュアルでは、「かかってこいよ、日本の恋愛」というコピーを掲げた杏子に「ロマンティック男子」たちが襲い掛かる姿が表現されており、前代未聞の恋愛ぶっ飛ばしコメディにふさわしいビジュアルに仕上がった。果たして杏子は、襲来するロマンティックをぶっ飛ばし、平穏な暮らしを取り戻すことが出来るのか!?

ヒロイン杏子のもとに、とにかくロマンティックが襲来しまくる『ロマンティック・キラー』。そんな本作同様にリリが魔法をかけて、日本中にあらゆるロマンティックを巻き起こす!? その名もJAPAN ROMANTIC PROJECTが始動。

映画の公開に向けて、ロマンティック企画やキャンペーンなど数多のロマンティック・プロジェクトがスタート予定。早速10月10日からは全国各地の劇場にて、ロマンティックなボイス付きスタンディが順次掲出されることが決定（※一部劇場を除く）。スタンディにはロマンティックなキャストの声が組み込まれており、スタンディの前を通ると、全6種類がランダムで再生される。誰のどんなロマンティックボイスを聴くことができるのか。ぜひ劇場で体感しよう。

そして、今後続々と追加されていくJAPAN ROMANTIC PROJECTの全貌とは…？ 特設サイトもオープン。日本中に襲来予定のロマンティックな続報に注目だ。さらにムビチケ前売券の発売開始日程も解禁された。

■出演者コメント

■上白石萌歌

■なにわ男子・高橋恭平

■INI・木村柾哉

■FANTASTICS・中島颯太

■上坂樹里

■森香澄

■本多力

■内藤秀一郎

■竹財輝之助

■映画情報

『ロマンティック・キラー』

12月12日（金）公開

出演：上白石萌歌 高橋恭平 木村柾哉 中島颯太 與那城奨 他

監督：英勉

脚本：山岡潤平

原作：『ロマンティック・キラー』百世渡（集英社「ジャンプコミックス」刊）

配給：東宝

(C)2025「ロマンティック・キラー」製作委員会 (C)百世渡／集英社

