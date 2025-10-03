全29アイテム！ニューエラから岡本太郎との2025年秋冬コラボコレクションが登場

ニューエラから、芸術家・岡本太郎との2025年秋冬のコラボレーションコレクションが発表されました。

日本を代表する芸術家・岡本太郎は、1930年代にパリで芸術制作を始め、哲学や民族学を学ぶ。戦後日本で前衛芸術運動を展開し、問題作を次々に送り出しました。代表作には《太陽の塔》《明日の神話》などがあります。

本コレクションでは、岡本太郎の代表作「太陽の塔」「明日の神話」「みつめあう愛」をフィーチャーした［59FIFTY® ］を筆頭に、ヘッドウェア、アパレル、バッグが登場。

また、本コラボでは初登場となるゴルフライン7アイテム、スノーボーディングライン2アイテムも登場し、全29アイテムで展開されます。

ラインナップを見ていきましょう！

59FIFTY®

9FIFTY

9FORTY

9THIRTY

Long Sleeve Oversized Cotton T-shirt

Long Sleeve Cotton T-shirt

Melton Varsity Jacket

Knit Polo

Visor Knit

ニューエラ×岡本太郎 2025年秋冬のコラボレーションコレクション全アイテムは公式サイトを要チェック。

ニューエラ×岡本太郎 2025年秋冬コラボコレクション