11時の日経平均は683円高の4万5620円、ＳＢＧが139.40円押し上げ 11時の日経平均は683円高の4万5620円、ＳＢＧが139.40円押し上げ

3日11時現在の日経平均株価は前日比683.99円（1.52％）高の4万5620.72円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1265、値下がりは292、変わらずは55と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を139.40円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が136.03円、東エレク <8035>が70.71円、リクルート <6098>が28.28円、信越化 <4063>が26.09円と続く。



マイナス寄与度は15.39円の押し下げで良品計画 <7453>がトップ。以下、ニトリＨＤ <9843>が8.75円、フジクラ <5803>が7.07円、エーザイ <4523>が4.34円、任天堂 <7974>が3.7円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、情報・通信、繊維、電気・ガスと続く。値下がり上位には鉱業、非鉄金属、石油・石炭が並んでいる。



※11時0分3秒時点



株探ニュース

