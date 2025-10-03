新潟市中央区の住宅に包丁をもって侵入し住人に包丁を突きつけたとして、住居侵入・強盗未遂の疑いで新潟市の無職の男(51)が逮捕されました。この男は、9月23日に銃刀法違反の疑いで逮捕されていました。



逮捕されたのは、新潟市中央区に住む無職の男(51)です。警察によりますと、23日午後8時半前、新潟市中央区で「自宅に包丁をもった男が入って来て金を要求されたが逃げて行った」と110番通報がありました。



男は夫婦2人が住む一般住宅に侵入し、80代の男性に包丁を突きつけ「金を出せ」と言って現金を奪おうとした疑いがもたれています。男性が抵抗したため男は逃走し、2人にケガはありません。



警察の調べに対し、男は「私がやったことに間違いなく言い訳もありません」と容疑を認めています。この男は、同日午後9時ごろ、刃の長さが約13cmの包丁を携帯していた銃刀法違反の疑いで逮捕されていました。当時、男は偽名をかたり黙秘していました。



さらに警察は、同日午後7時半ごろに、中央区川端町の路上で発生した通行人の女性が声をかけられた後、刃物を向けられる事件についても関連を調べています。