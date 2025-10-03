¢ö´é¤¬ÎÉ¤¤¤À¤±¤Ç¥Ð¥º¤ê¤¿¤¤ °ì½Ö¤Ç¿Íµ¤¤È¶âÍß¤·¤¤¡½¡½SOMOSOMO¥´¥´¥Î¥³¥È¥³¡ÖÇä¤ì¤¿¤¤¥Þ¥¸¤Ç!¡×¤Ë¹þ¤á¤¿¡ÈËÜµ¤¤ÎÈ¿¹ü¿´¡É
¡¡7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSOMOSOMO¡Ê¥½¥â¥½¥â¡Ë¡×¤Î¥´¥´¥Î¥³¥È¥³¤¬¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖColorful¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤Ç¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ºî»ì¤ËÄ©¤ó¤À°ÕÍßºî¤ÎÃæ¡¢¡ÖSOMOSOMO¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ë¿Í¤Ë¤â¤Þ¤ºÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¿ä¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¼«¤éºî»ì¡¦Ì¿Ì¾¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖÇä¤ì¤¿¤¤¥Þ¥¸¤Ç!¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¡Ö°ìÈÖÍß¿¼¤¤¤Î¤Ï¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó ¥Þ¥¤¡Ê¾Ð¡Ë¥Þ¥¤¤¬¤è¤¯¡ØÇä¤ì¤¿¤¤¡Ù¡Ø¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸ý¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò½¦¤Ã¤Æ²Î»ì¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤âÁ´ÉôÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎËÜ²»¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¾¯¤·¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥È¥³¤Ï¤½¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤À¤¬¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤ÎÀª¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ì·½â¤¹¤ëÍßË¾¤È¥é¥¤¥Ö»ê¾å¼çµÁ¤¬¤»¤á¤®¹ç¤¦¡¢¤à¤½Ð¤·¤Î´¶¾ð¤À¡£
¡¡¥µ¥Ó¤ÇÊü¤¿¤ì¤ë¢ö´é¤¬ÎÉ¤¤¤À¤±¤Ç¥Ð¥º¤ê¤¿¤¤ °ì½Ö¤Ç¿Íµ¤¤È¤ª¶âÍß¤·¤¤¡½¡½¡£¼ª¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Ê¶¯Îõ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¢öº²¤À¤±¸«¼º¤ï¤ºÀ¸¤¤¿¤¤¡½¡½¤È¤¤¤¦°ìÀá¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¿¤ÀÍß¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Æ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥é¥¤¥Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ä¡¢²»³Ú¤Ç²¿¤«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¢ö¶â¤ÇÇã¤¨¤ëÏÈ¤Ã¤Æ²¿¡©¡½¡½¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ë¤Ï¡¢º£¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´Éô¤¬Á´Éô¤½¤¦¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤µ¤¨½Ð¤»¤ì¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÈËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡É¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£È¿¹ü¿´¡¢¤Ç¤¹¤Í¡£´°Á´¤Ë¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¹¡×¤È¤¤¤¦ÊÌ¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤¬°ìÈÖºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¡Ö¤Þ¤¿¼¡¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ø¸þ¤«¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ô»ú¤ä¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥³¥È¥³¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¡Èº²¤ò¤³¤á¤¿¥é¥¤¥Ö¡É¤Ç¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°¦¤µ¤ì¤Æ¡¢Ä¹¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤À¡£
¡¡¡ÖÇ°¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¶«¤ÓÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¡ÖÇä¤ì¤¿¤¤¡×¡£¤½¤Î´ê¤¤¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢¤Ö¤ì¤Ê¤¤ââ»ý¤È¡¢Ì´¤òÄü¤á¤Ê¤¤³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¡£