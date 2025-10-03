「やっと来てくれた」 中四国初のＩＫＥＡ常設店がオープン 広島ならではの店舗に…
大手家具・雑貨ブランド「イケア」が中四国地方で初めて広島にオープンしました。店内は、親しみを持ってもらえるよう工夫が凝らされていました。
狭いスペースでも移動できるワゴンにシンプルで手ごろな価格のグラス。スウェーデン発祥ブランド「イケア」がイオンモール広島府中に登場です。中四国地方では初めての出店で、オープン直後から多くの人で賑わいました。
「昔から（イケアが）来ると言われていたが、やっときてくれたという感じ。うれしいですね。」
■訪れた人
「家で使えそうな日用品とかたくさん買いました。コップとかプラスチックの皿とか子どもが落としても割れないので」
県外から訪れた人も…
■山口県から
「１０時オープンくらいに来ました。どんな商品があるか分からなかったのでワクワクしてました。」
期間限定で出店し、反響が大きかったことから常設店をオープンしました。店内には家具や雑貨など約６５０点が並びます。
特に人気の商品は…
■IKEA広島 細澤怜央 店長
「こちらがイケアの大人気商品のイースタードのフリーザーバッグになっています。」
食材の保存や小物入れとして使えるフリーザーバッグ。サイズやデザインの種類が豊富なのが人気の理由です。
■竹内嘉菜記者リポート
「こちらのルームセットは家で野球観戦をしている広島県民を想定したつくりになっています。」
”野球が大好きな家族”をテーマにしたルームセットです。広島県民が、より身近に部屋のイメージができるよう工夫しています。
■IKEA広島 細澤怜央 店長
「より地元に密着したようなお店をつくっているので、ぜひイケアの商品を使っていただいて日々の生活が 少しでも豊かになっていただければ。」
「イケア」は、アクセスの面や商業施設に多くの人が訪れることからこの場所にオープンを決めました。その戦略について専門家は…
■福山平成大学経営学部 岩本隆志 教授
「リアルとバーチャルがうまく組み合わせた形のオムニチャネル（あらゆる接点）が現実にできるといった時代にきている。今まで大型店舗でやってきたワクワク感が小規模な店舗でも実現できる」
商業施設にオープンするのは国内３店舗目で、イケアは「あらゆる面で客との接点を増やしていきたい」としています。
（２０２５年１０月２日放送）