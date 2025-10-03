◇ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第3戦 カブス3―1パドレス（2025年10月2日 シカゴ）

カブスは2日（日本時間3日）、本拠でのパドレスとのワイルドカードシリーズ第3戦に勝利。2勝1敗で8年ぶりとなる地区シリーズ進出を決めた。試合後、シャンパンファイトが行われ、今永昇太投手（32）もナインと大盛り上がり。次のシリーズに向けて意気込んだ。

今永は前日の第2戦で2回から2番手で登板も0―1の5回にパドレス・マチャドに痛恨の2ランを被弾。4回2失点でチームに勝利をもたらすことができなかった。

それでもチームが第3戦で勝利し、地区シリーズ進出を決めると、シャンパンファイトで大盛り上がり。シャンパンを手に「3、2、1…GO カブス GO！」と叫び、栓を抜いたシャンパンを振り回して最後は自ら口に注ぎ込み、隣で見ていた女性リポーターも思わず爆笑。その後はチームメートらとお酒をかけあい「yummy」と連呼し盛り上がっていた。

シャンパンファイト中にインタビューに応じた今永は「僕の登板はよくなかったんですけど、こうやってチームメイトが勝たしてくれたんで、また次に向けてしっかり準備できてうれしいです」と満面の笑み。

ポストシーズン進出を決めた9月17日に続く2度目のお祝いに「もうこれをワールドシリーズのチャンピオンまでやりたいなと思います」と決意を口にした。

前日の第2戦ではメジャー2年目で初のポストシーズン登板を経験し「正直、この雰囲気に飲まれてしまった部分もあります。でも次からはしっかりと調整して、この雰囲気も込みで、次は相手のビジターにも向かうんで、しっかり調整してやりたいと思うんす」と誓いを新たにした。

真面目に決意を語っていたかに見えたが、続けて「思うんすけど、そんなの関係ないからー」とカメラやマイクを向けていたメディアに酒を浴びせ「関係ないからー！、関係ないからー」と連呼し、再びシャンパンファイトに戻りはしゃいでいた。