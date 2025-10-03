相模原GKノアム・バウマンがドミニカ共和国代表に選出

J3リーグのSC相模原は10月1日、GKノアム・バウマンがドミニカ共和国代表に選出されたことを発表した。

ドミニカ共和国代表は10月10日にマレーシアでウルグアイ代表と、13日か14日にも国際親善試合（発表時点で対戦相手未定）をマレーシアで行う予定になっている。

クラブを通じてバウマンは「代表に選ばれて本当に誇りに思います。代表の試合に出られるのはとても嬉しいのですが、怪我しないように元気にチームに戻ってきて残りの9試合チーム力になれるように頑張ります」と、コメントを発表している。

スイス出身で同国の年代別代表に選出されていたバウマンは、ドミニカ共和国の代表選手として2024年3月に2試合出場している。1年半ぶりの代表復帰となり、J3のクラブからの代表選出について「すげー！」「やっぱJ1に居てもおかしくないレベルよな」「神戸戦すごかったGKか」「J3からA代表というのも凄いが、神戸戦のプレーを見たら納得するな」「ケガせず活躍して帰ってきてね！」「天皇杯ヤバかった」「納得しかない」「まさかうちから代表選手が出るなんて」「サガミスタ全員が応援してるよ！」と、天皇杯の神戸戦で大活躍を見せた守護神の選出に納得の声が寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）