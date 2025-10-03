ミュンヘン空港でドローンの目撃と欠航が発生し、警察と消防が対応にあたっている/Jason Tschepljakow/picture-alliance/dpa/AP Images Jason Tschepljakow/picture-alliance/dpa/AP

（ＣＮＮ）ドイツ南部ミュンヘンの空港で２日夜、不審なドローン（無人機）が相次いで目撃され、空港が一時的に閉鎖を強いられた。欧州ではドローンの目撃を受けて空港が閉鎖される事態が各地で続発している。

ミュンヘン空港の発表によると、現地時間の２日午後１０時すぎ、計１７便が出発を見合わせ、約３０００人の乗客に影響が出た。

同空港に到着予定だった１５便は行き先を変更し、ドイツ国内のシュツットガルト、ニュルンベルク、フランクフルト、および隣国オーストリアのウィーンに向かった。

担当者はＣＮＮの問い合わせに対し、「まだ出発を待っている便も、欠航になった便もある。状況は収束しており、空港は午前５時に再開予定」と説明している。

これに先立ちデンマークでも先週、複数の空港周辺で連続してドローンが目撃され、数万人の乗客に影響が出ていた。

これを受けてデンマークは、首都コペンハーゲンで開かれる欧州諸国の首脳会議を前に、民間のドローンの飛行を全面的に禁止した。

不審なドローンは欧州各地の空港付近で目撃されている。加えてロシアのドローンによるポーランドとルーマニアの領空侵犯や、ロシアの戦闘機によるエストニアの領空侵犯も伝えられ、欧州各国が警戒を強めている。

ロシア政府は目撃されたドローンについてもエストニアの領空侵犯についても関与を否定している。