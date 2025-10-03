「ピンクレディース」ロンドンで“子供を守る”反移民デモ　“極右・差別に断固戦う”団体と睨み合い　英国内で論争に

イギリスで、ピンク色の服を着た市民グループが、移民受け入れに反対するデモを行った。参加者は「子供の安全と文化を守る」と訴え、不法移民が多すぎると主張した。

一方、道路を挟んで差別反対団体も集まり、プラカードを掲げて抗議し両者が睨み合った。

「不法移民が多すぎ」女性たちがデモ

イギリス・ロンドンで1日、ピンク色の服を着た女性たちがリズムに乗って踊っていた。

取材班：

イギリスの首相府の前です。ピンクの服を着た女性たちが「私たちは右翼ではない」「安全と子供のために戦っているんだ」と訴えています。

移民・難民問題で揺れるイギリス。自らを「地域の母親や祖母である」と主張する市民グループ「ピンクレディース」が、ロンドン中心部でデモを行った。

「ピンクレディース」のメンバーは、難民申請者による事件が相次いでいると主張している。そうした人々を受け入れるホテルの設置などに反対する声をあげている。

取材班：

こちらの女性は、イギリスの国旗の色を全部ピンクと白と赤に変えています。

デモ参加者：

我が国には不法移民が多すぎます。私たちの子供たちと私たちの文化を守るためです。

デモ参加者：

男性が声をあげれば「極右」と言われる。女性が声をあげるときは我慢の限界ということ。子供たちの安全となると黙っていられません。

この日、ロンドン中心部にはピンク色の服に身を包んだ100人以上の女性たちが集結した。

「私たちの子供を守る」などと書かれたボードを掲げ、声をあげた。

取材班：

移民に反対する団体、そして道路を挟んだ先には差別に反対する団体が声をあげています。

移民・難民問題は国全体で大きな論争に

「ピンクレディース」の主張は差別だと抗議する女性を中心としたグループも集まり、双方が睨み合う場面も見られた。

取材班：

差別に反対する団体のプラカードには「女性達は極右・差別主義者のウソには屈しない。断固戦う」とメッセージが書かれています。

ピンクレディースに抗議する人：

私たちは共に人々の違いを受け入れ、互いに学び合うことで、より強くより安全になれると信じています。私は息子をそのように育てたい。

イギリスでは亡命申請者が2002年以来最多を更新した。

移民・難民問題をめぐって反発も大きく、国全体で大きな論争となっている。

（「イット！」10月2日放送より）