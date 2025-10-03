岩本照主演「恋する警護24時 season2」桜井日奈子＆小野武彦の続投決定 最新の警護シーン写真も解禁
【モデルプレス＝2025/10/03】Snow Manの岩本照が主演を務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ「恋する警護24時 season2」（毎週金曜よる23時15分〜／10月17日スタート）より、追加キャストが解禁。桜井日奈子と小野武彦がseason1より続投することが発表された。
【写真】岩本照＆白石麻衣、ベッドで抱き合う
season1で岩本演じる北沢辰之助たち警護チームや、白石麻衣演じる岸村里夏と深い関わりを持つ役どころで物語に花を添えた桜井と小野が、season2でもより一層盛り上げていくことに。前作ではゲスト出演だった桜井は、準レギュラーとして本格参戦。桜井が演じるのは、藤原丈一郎（なにわ男子）演じる原湊の姉・原香。大金持ちである実家が営む会社を継ぎ、現在は社長を務めるしっかり者だが、“超”が付くほどの強気な性格で、弟・湊はもちろん、辰之助たち警護チームまでもをたじろがせる存在だ。そんな香が今回、ひと味違う一面も披露することに？仕事が忙し過ぎて出会いもない香は、周囲の勧めもあって婚活を始めたところ、マッチングアプリで見事にマッチ。しかし、その相手が想定外の人物で、ひと騒動が起きる。
そして、小野が演じるのは、里夏が勤める法律事務所の所長で、良き上司である矢吹賢治。かつて裁判官をしていた際に辰之助の父が殺された事件に関わっており、以来、辰之助のことを何かと気にかけてきた。それゆえに辰之助の仕事ぶりも知っており、絶大な信頼を寄せる矢吹は、時に辰之助に警護の仕事を依頼することも。また、辰之助と部下・里夏のことを温かく見守っていく。
さらにこの度、最新の警護シーン写真が公開。そこに写る1人は、大地伸永演じる、辰之助たち警護チームが新体制となって初めて警護を担う対象者・五十嵐聖。五十嵐は連続強盗殺人事件の犯人として逮捕されるも、無罪となって釈放されることに。しかし、世間の注目を集めたことで誹謗中傷や殺害予告の危機にさらされてしまったことで、辰之助たちが警護するのだが…。大地が、辰之助たち新警護チームに波乱を呼ぶ重要な役を熱演する。
もう1人が、モデルとして活躍する一方、2024年から女優としても活動する松井が演じる、警護チームのIT専門職員・高石みのり（※「高」は正式には「はしごだか」）。「コ・アラセキュリティ」からやって来たみのりは、警護に関わる仕事の経験は浅いのですが、かつてタクシー会社で通信担当をしていたこともあり、得意な道の指示や状況整理で辰之助たちの警護を強力サポートしていく。新キャストの大地＆松井は早くもエンジン全開で撮影開始。今回、写真に切り取られた警護シーンが劇中でどのように描かれているのか。（modelpress編集部）
◆桜井日奈子＆小野武彦「恋する警護24時」続投決定
◆大地伸永＆松井遥南の警護シーンも解禁
