【モデルプレス＝2025/10/03】フリーアナウンサーの加藤綾子が2日、自身のInstagramを更新。出演するテレビ番組のノースリーブ衣装姿を公開し、反響が寄せられている。

◆加藤綾子、清楚なワンピース姿を披露


加藤は「今夜20：58〜テレビ東京『ナゼそこ？＋』放送です」と出演番組について告知。「衣装です」とコメントを添え、白いツイードのノースリーブワンピースに黒のプリーツスカートを合わせた、上品なコーディネートを披露した。

◆加藤綾子の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「大人の魅力」「麗しい」「スタイル抜群」「品があって素敵」「憧れの美しさ」「癒される」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

