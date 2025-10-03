加藤綾子、ノースリーブワンピで美スタイル披露「大人の魅力」「麗しい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/03】フリーアナウンサーの加藤綾子が2日、自身のInstagramを更新。出演するテレビ番組のノースリーブ衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】加藤綾子、美脚輝くノースリワンピ姿
加藤は「今夜20：58〜テレビ東京『ナゼそこ？＋』放送です」と出演番組について告知。「衣装です」とコメントを添え、白いツイードのノースリーブワンピースに黒のプリーツスカートを合わせた、上品なコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「大人の魅力」「麗しい」「スタイル抜群」「品があって素敵」「憧れの美しさ」「癒される」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆加藤綾子、清楚なワンピース姿を披露
◆加藤綾子の投稿に反響
