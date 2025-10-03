CANDY TUNE立花琴未、黒髪復活にファン絶賛「美少女」「大人っぽい」
【モデルプレス＝2025/10/03】7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の立花琴未が2日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】きゃんちゅー立花琴未、復活ヘアスタイルが可愛い
立花は「黒髪ふっかつー」と報告。前髪を流し、大人っぽい雰囲気を醸し出している。
この投稿に、ファンからは「最高に可愛い」「黒髪めちゃくちゃ似合いすぎ」「大人っぽい」「似合う」「美少女」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆立花琴未、黒髪復活
