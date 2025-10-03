¤·¤ç¤¦¤æº¹¤·¤Ë¿çÌ²Ìô¤òº®Æþ¤·½÷À¤Ë¡Äµ¤¼å¤½¤¦¤Ê45ºÐÃË¤òÂçÃÀ¤ÊÈÈ¹Ô¤Ë¶î¤êÎ©¤Æ¤¿ÏÄ¤ó¤ÀÆ°µ¡
¡Öµ²±¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥Á¥é¥ê¤ÈÌÜÀþ¤ò¸þ¤±¤¿ÅÓÃ¼¡¢°ìÀÆ¤Ë¼«Ê¬¤ËÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¥«¥á¥é¤Î¥¹¥È¥í¥Ü¤Ë¶±¤¨¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÃË¨¡¨¡¡£
£¹·î25Æü¡¢·Ù»ëÄ£¡¦¿·½É½ð¤«¤éÁ÷¸¡¤Î¤¿¤á¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿ÃË¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¢²¬ÍÛ²ðÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤À¡£½÷À¤Ë¿çÌ²Ìô¤òº®¤¼¤¿°û¤ßÊª¤ò°û¤Þ¤»¤Æ¡¢°Õ¼±¤òÛ¯Û°¤È¤µ¤»¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö²¬ÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯¤Î£µ·î¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿20Âå¤Î½÷À¤ò¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Î°û¿©Å¹¤ËÍ¶¤¤¡¢ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¬ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥«¥×¥»¥ë¾õ¤Î¿çÌ²Ìô¤ò¤·¤ç¤¦¤æº¹¤·¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á¹þ¤ß¡¢½÷À¤¬ÀÊ¤òÎ¥¤ì¤¿·ä¤Ë¤ª¼ò¤Ëº®¤¼¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Å¹Æâ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·²¬ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ø¿çÌ²Ìô¤ÏÂÎ¤ò¿¨¤ë¤¿¤á¤Ë°û¤Þ¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÉôµ²±¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¿çÌ²Ìô¤ò°û¤Þ¤»¡¢Áê¼ê¤¬Äñ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤Ö¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÈºá¤Ï¸Å¤¯¤«¤éÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤â¤½¤ÎÈÈºá·ï¿ô¤ÏÂ¿¤¤¡£
º£Ç¯¤Î£µ·î¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¸µÉð¸ËÀî½÷»ÒÂç³Ø¤Î»öÌ³°÷¤ÎÃË¤¬¡¢¡Ç22Ç¯£¹·î¤«¤é¡Ç24Ç¯£¶·î¤Î´Ö¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Åö»þ18¡Á25ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ë¿çÌ²Ìô¤òº®¤¼¤¿°û¤ßÊª¤ò°û¤Þ¤»¤Æ¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÃË¤Ï¡Ç24Ç¯11·î12Æü¡Á¡Ç25Ç¯£±·î31ÆüÉÕ¤ÇÂçºåÃÏ¸¡¤¬ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£¹·î24Æü¤Ë¤Ï¡¢²¬»³¸©¤Ç¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¡¢¡Ç18Ç¯£¹·î¤«¤é¡Ç22Ç¯£¶·î¤Ë¤«¤±½ÉÇñµÒ¤Ê¤É½÷À10¿Í¤Ë¿çÌ²ÌôÆþ¤ê¤Î¼ò¤ò°û¤Þ¤»¤ÆÀÅªË½¹Ô¤òÆ¯¤¤¤¿¤Û¤«¡¢Íá¼¼¤ÎÃ¦°á½ê¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥«¥á¥é¤ÇÅð»£¤ò¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ½à¶¯À©À¸ò¤Îºá¤Ç¡¢Ä¨Ìò26Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¡Êµá·º28Ç¯¡Ë¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
ÀàÅðÌÜÅª¤Ç¿çÌ²Ìô¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö¸¡µóÎ¨¤Ï³Î¼Â¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Öº£Ç¯£´·î¤Ë°ñ¾ë¸©¼¯Åè»Ô¤Î¥«¥é¥ª¥±Å¹¤Ç¡¢44ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ë¿çÌ²Ìô¤òÆþ¤ì¤¿°û¤ßÊª¤ò°û¤Þ¤»¤Æºª¿ç¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¡¢¸½¶â15Ëü±ß¤È¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ20Âå¤Î½÷£²¿Í¤¬£¹·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËÈÈ¹Ô¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿»ö°Æ¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢°û¤ß²°¤ä¥«¥é¥ª¥±Å¹¤Ç¿çÌ²ÌôÆþ¤ê¤Î°ûÎÁ¤ò°û¤Þ¤»¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤Ö¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÈ¹Ô¤¬°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Î¼¼Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤¬·èÄêÅª¾Úµò¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¼ê¤ÎÈÈºá¤Ï¸º¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÈÈºá¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÀîÂÙÊ¿»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÈï³²¼Ô¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹ç°Õ¤Î¤â¤È¤Ç¤ÏÌÜÅª¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Ê¤¤Áê¼ê¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤òÀ©¸æÉÔÇ½¤Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÍßË¾¤òËþ¤¿¤·¤¿¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×ÏÇ¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëºÇ¤âÈÜÎô¤ÊÈÈ¹Ô¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¿çÌ²Ìô¤ÏÆþ¼ê¤·¤ä¤¹¤¯¡¢µ¤·Ú¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤ÈÈºá¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÈÈºá·ï¿ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°û¿©Å¹¤ä¥«¥é¥ª¥±Å¹¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïº£¤ä¾ï¼±¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØËÉÈÈ¥«¥á¥éÀßÃÖÅ¹¡Ù¤ÈÂç¡¹Åª¤Ëëð¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ëµÒ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤½¤Î¤¿¤áÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢°ì¸«¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡È´Æ»ë¥«¥á¥é¡É¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢µÒ¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÈÈºá¤Ê¤É¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î´Æ»ë¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò·Ù»¡¤ËÄó½Ð¤·¤ÆÈÈºá¤Î¾Úµò¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸¡µóÎ¨¤Ï³Î¼Â¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÏÃ¤òËÁÆ¬¤ËÌá¤½¤¦¡£¼«¿È¤ò»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤²¬ÍÆµ¿¼Ô¡¢²¼¤ò¸þ¤¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤òÄÌ²á¤¹¤ëºÝ¤ÏÀµÌÌ¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î´é¤ò»£±Æ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡£