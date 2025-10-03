9月29日、近畿地方をメインにファンの多いローカル番組『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）の新探偵として、バッテリィズ・エース（30）と令和ロマン・松井ケムリ（32）の2人が新たに加わることが発表された。昨年の「M-1グランプリ」の決勝でしのぎを削った2人の抜擢が大きな話題を呼んでいる。

そこで本誌はWEBアンケートツール「Freeasy」にて、関西地方に住む20〜70歳の男女500人を対象に、「『探偵！ナイトスクープ』で好きな探偵」についてアンケート調査を実施した。

第3位にランクインしたのは石田靖（59）。

‘95年の入局から現在まで探偵として活動しており、現役の探偵局員としては最長のキャリアを誇る石田。親しみやすい性格から子ども相手の依頼を数多くこなしており、みんなの“兄貴分”として親身になって依頼解決に取り組む姿勢が視聴者のハートをつかんでいる。

アンケートでは

《とても長く出演されていて探偵としての安心感がある。安定したツッコミや表情など、とにかく見ていて笑い、安心できる。これからもずっと頑張っていただきたいです。》

《いつも真面目にそつなくこなし失言等もないから》

《お笑いの依頼もシリアスな依頼もこなせるから。》

など、面白いだけでなく時折見せるシリアスな依頼もまじめにこなす姿が視聴者から好評な様子がうかがえた。

第2位は間寛平（76）。

‘96年に一度芸能界を引退したジミー大西（61）の後釜として入局した間。探偵としては最年長ながらも現役の探偵として活躍しており、‘24年に松本人志（62）が局長を引退してからは間が局長代理も務めた。

アンケートでは

《探偵らしくなく、気に入らなければ怒り出すところが面白い。》

《くだらない依頼でも笑いに繋げるから》

《昔から探偵をやっているので､馴染みがある》

など、キャリアの長さによる馴染みやすさや、ボケの面白さが視聴者の心を掴んでいるようだ。

そして第1位に選ばれたのは桂小枝（70）だ。

‘88年から’13年まで探偵を務めた桂。小さな依頼をまとめて解決する「爆笑小ネタ集」や、珍名所を紹介する「パラダイス」などの名物コーナーで人気を博し、「ミスターナイトスクープ」の異名を持つ名探偵だ。探偵を引退した現在も“顧問”として番組にかかわっている。

アンケートでは

《桂小枝が探偵回はハズレがないし、何より関西らしいおもしろさがあるので》

《どんなことも面白おかしく伝えてくれるし、しゃべり方も好き》

《小学生から見ています。小枝のコーナーを昔から必ずみていました。上岡さんの局長の頃の話です》

など、関西らしいお笑いや名物となっているコーナーが人気を博していた。

アンケートでは《一人だけには絞れない》という声も出ていたほどの人気番組。新探偵の活躍も楽しみだ。