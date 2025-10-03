DXを成功させるためのヒントについて！コマツ株式会社 代表取締役 小松 智氏 DX関連展示会登壇

コマツ株式会社の代表取締役・小松 智氏が、2025年10月と11月に大阪・京都で開催される2つのDX関連展示会に登壇します。

自社のDXを牽引してきたリーダーとして、壁紙AI識別アプリ『かべぴた』の開発事例を中心に、企業がDXを成功させるためのヒントを語ります。

コマツ株式会社 代表取締役 小松 智氏 DX関連展示会登壇

今回、小松 智氏が登壇するのは「第5回 デジタル化・DX推進展(ODEX)大阪会場」と「京(みやこ)ITフェア2025」の2つの展示会です。

それぞれの講演で、DX推進のヒントとなる貴重な話を聞くことができます。

第5回 デジタル化・DX推進展(ODEX)大阪会場

講演日時：2025年10月31日(金) 14:50〜15:20

場所：インテックス大阪 1・2号館 講演会場5

演題：「DXとは“顔を水につける”勇気である 〜AI時代を泳ぎ切るために〜」

※本講演の聴講には、展示会への来場登録と、講演への参加申し込みが事前に必要です。

京(みやこ)ITフェア2025〜京から変える、今日から変わる。〜

講演日時：2025年11月21日(金) 13:30〜14:30

場所：京都経済センター2階(京都産業会館ホール)

演題：「現場から生まれたDXの一歩 〜『かべぴた』で変わった仕事と未来〜」

※本講演の聴講には、展示会への来場者登録が事前に必要です。

企業のDX推進に関心のある方にとって、現場から生まれたリアルな成功事例から学べる絶好の機会です。

コマツ株式会社 代表取締役 小松 智氏の講演情報の紹介でした！

