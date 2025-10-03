シャリぷる食感が楽しめる！魔法の琥珀糖 そごう千葉店 期間限定ショップ

“食べられる宝石”として人気の琥珀糖専門店「魔法の琥珀糖」が、そごう千葉店に期間限定で出店！

2025年10月7日から10月14日まで開催される「スイーツ博覧会」にて、普段はなかなか手に入らない美しい琥珀糖が多数登場します。

魔法の琥珀糖 そごう千葉店 期間限定ショップ

期間：2025年10月7日(火)〜10月14日(火)

場所：そごう千葉店 6階 催事場 「スイーツ博覧会」内

営業時間：10:00〜20:00 (最終日は17:00閉場)

「魔法の琥珀糖」は、千葉県松戸市に実店舗を構える琥珀糖の専門店。

実店舗の営業は週2日のみと限られているため、“激レア店舗”としても知られています。

今回の期間限定ショップは、キラキラと輝く琥珀糖を実際に手に取って選べる貴重な機会です。

外側はシャリっと、中はプルプルとした新食感の美しいお菓子が揃います。

一つひとつ手で成形した美しい見た目

「魔法の琥珀糖」の最大の特徴は、包丁や型を使わず、一つひとつ手で成形していること。

断面をランダムにすることで、宝石や鉱物のような美しい見た目と、シャリっとした程よい食感を生み出しています。

また、着色はすべて食品由来の天然色素を使用し、できるだけシンプルな材料で作られた、心も華やぐお菓子です。

商品ラインナップ（一部）

期間限定ショップでは、普段なかなか手に取ることができないレア商品やギフト品も多数登場します。

自分へのご褒美はもちろん、大切な方への贈り物にもぴったりなラインナップです。

宝石缶／ジュエルブーケ缶／プチガーデン缶

オンラインストアでは即完売するほど人気の缶入りギフトも店頭に並びます。

宝石がちりばめられたような「宝石缶」や、色々な味を楽しめる個包装アソートが入った「ジュエルブーケ缶」「プチガーデン缶」などが用意されています。

期間限定・洋酒フレーバー

期間限定メニューの中でも人気の高い、アールグレイフレーバーの琥珀糖が登場。

さらに、ラム、ウイスキー、アマレットなど、こだわりの洋酒を使った珍しい琥珀糖も販売されます。

お酒好きな方や、男性へのプレゼントにもおすすめです。

このほか、一番人気の「プレーン」や、爽やかな「ミント」「オレンジピール」、リピーターの多い「珈琲」など、多彩なフレーバーが揃います。

ぜひこの機会に、見て美しく、食べて美味しい“魔法の琥珀糖”を体験してみてください。

そごう千葉店「スイーツ博覧会」に出店する「魔法の琥珀糖」の紹介でした！

