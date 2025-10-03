「アルバルク東京」とオフィシャルパートナー契約！ニチベイ

窓まわりと間仕切りの総合メーカー、株式会社ニチベイが、昨シーズンに続き男子プロバスケットボールクラブ「アルバルク東京」と、オフィシャルパートナー契約を締結しました。

2025-26シーズンも、アルバルク東京の応援を通じて、スポーツ振興と地域社会への貢献を目指すとのことです。

ニチベイ

快適な空間づくりを目指すニチベイは、アルバルク東京の掲げる活動理念や社会貢献活動に共感し、2024-25シーズンにオフィシャルパートナー契約を締結。

今回、2025-26シーズンも引き続きチームを応援していくことが発表されました。

新アリーナでの挑戦を応援

2025-26シーズン、アルバルク東京は新たに開業するホームアリーナ「TOYOTA ARENA TOKYO」へと拠点を移します。

ニチベイは、新アリーナでのスポーツイベントを中心とした地域の活性化に挑戦するアルバルク東京の姿勢を、引き続き応援していきます。

アルバルク東京について

「アルバルク東京」は、プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」に所属するバスケットボールクラブです。

2017-18、2018-19シーズンにリーグ2連覇を達成し、FIBA Asia Champions Cup 2019では日本初のアジアチャンピオンに輝いた強豪チームです。

チーム名「ALVARK」は、「電撃」を意味するアラビア語を語源とするとともに、「勝利を運ぶ箱舟」という意味も持ち合わせています。

株式会社ニチベイと「アルバルク東京」のオフィシャルパートナー契約継続のニュースでした！

