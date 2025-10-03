ＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）が３日に放送され、女優・土屋太鳳がＶＴＲ出演した。

この日のプレミアムトークのゲストは女優の杉咲花。土屋は杉咲の親友で、昨年放送のＴＢＳ系「海に眠るダイヤモンド」では幼なじみ役で共演した。土屋は杉咲について「目を見るだけで心がわかるお芝居をなさってる。だから感情のキャッチボールが楽しかった」と語った。

土屋は秋らしいグリーンのニット姿。ウェーブのかかったロングヘアはつやつやだ。番組を見たネットは「土屋太鳳綺麗すぎてびっくりした」「凄（すご）い美人」「土屋太鳳が私の知ってる土屋太鳳じゃない笑」「杉咲花ちゃん可愛いな。映画楽しみって思いながら観てたら突然の土屋太鳳に『綺麗すぎる！！！？え！！！？？』ってなった」「こんなに綺麗だったっけ…」とくぎ付け。「土屋太鳳ちゃん今の髪型ゴージャス美女、て感じで似合ってる！海に眠るダイヤモンドの２人もとてもよかった」「最近の土屋太鳳、ハリウッド女優のような大物感を醸し出している気がするの私だけ？」「土屋太鳳さん結婚して赤ちゃんできてすっごい優しい柔らかく色っぽくなったなあ」といった声も寄せられた。