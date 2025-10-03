対象店舗で飲食代が常時10％割引に！平岸ハイヤー「だるま横丁」SNS登録キャンペーン

札幌市豊平区の平岸ハイヤー株式会社が運営する「だるま横丁」にて、お得な特典がスタート！

2025年10月3日(金)より、LINEまたはInstagramを登録された方を対象に、横丁内の対象店舗で飲食代が常時10％割引になります。

平岸ハイヤー「だるま横丁」SNS登録キャンペーン

開始日：2025年10月3日(金)

対象店舗：アップルロッヂ、ニックジャンク、タクシーガレージカフェ

特典内容：

・対象店舗での飲食代が常時10％割引

・平岸マルシェ開催時や平岸ハイヤー主催イベントでドリンク1杯無料

利用方法：平岸ハイヤー公式LINEまたはInstagramの登録画面を提示

タクシー会社の敷地を改装・整備した、平岸の新たな楽しむスポット「だるま横丁」

もっと気軽に立ち寄ってほしいという想いから、登録無料で誰でも利用できるお得な特典が始まりました。

地域住民の交流や新しいつながりが生まれるきっかけになることを目指しています。

平岸の楽しむスポット「だるま横丁」

「だるま横丁」は、タクシー会社の敷地や建物を活用しながら、「地域に対して開かれた“まちの入口”」を目指すコミュニティスペースです。

飲食店のほか、お笑いライブやジャズライブ、寄席などが開催される「ダルマホール」や、5年目を迎える地域密着型マルシェ「平岸マルシェ」など、様々なイベントを通じて地域を盛り上げています。

対象店舗紹介

アップルロッヂ

築100年以上を経た国の登録有形文化財、レンガ造りの旧りんご蔵をリノベーションしたダイニングバー。

お酒に合うお肉料理から、パスタやピザなどが楽しめます。

ニックジャンク

最高にジューシーでジャンキーさあふれるハンバーガーを提供。

手作りのパテとソースが自慢で、テイクアウトのほか、姉妹店の「アップルロッヂ」や「タクシーガレージカフェ」でのイートインも可能です。

タクシーガレージカフェ

Netflixシリーズ「First Love 初恋」の撮影地としても使われた、昭和のタクシー格納庫をリノベーションしたカフェ。

タイムスリップしたかのような空間で、食事からお酒まで気軽に過ごせます。

SNSを登録するだけで、平岸のユニークなスポットをお得に楽しめるチャンス。

この機会にぜひ「だるま横丁」を訪れてみてください。

札幌市平岸にある「だるま横丁」で始まった、お得な特典の紹介でした！

