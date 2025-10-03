企業の雰囲気や仕事内容について深く知れる！山梨労働局「中高年世代のための合同企業説明会」

山梨労働局が、「令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト」の一環として、概ね35歳から59歳の求職者を対象にした「中高年世代のための合同企業説明会」を開催！

2025年11月4日(火)に甲府市、11月5日(水)に富士吉田市の2会場で実施されます。

山梨労働局「中高年世代のための合同企業説明会」

【開催概要】

対象：概ね35歳から59歳の求職者

参加費：無料

その他：服装自由、履歴書不要

・甲府会場

日時：2025年11月4日(火) 13:30〜17:00(受付開始13:00)

会場：YCC県民文化ホール 会議室(甲府市寿町26-1)

・富士吉田会場

日時：2025年11月5日(水) 13:30〜17:00(受付開始13:00)

会場：富士吉田市民会館 会議室・市民ギャラリー(富士吉田市緑ヶ丘2-5-23)

本説明会には、各会場とも約15社の山梨県内企業が参加予定。

採用担当者と直接話せる貴重な機会で、企業の雰囲気や仕事内容について深く知ることができます。

キャリアデザイン講座も同時開催

当日は、合同企業説明会に先立ち、13:30から「キャリアデザイン講座」が開催されます。

その後の企業プレゼンテーションを経て、14:30から説明会がスタート。

就職活動の第一歩から情報収集まで、幅広くサポートするプログラム構成になっています。

事前申込で無料eラーニング講座の特典

特設サイトから事前に申し込むと、就職活動に役立つeラーニング講座を無料で受講できる特典がプレゼントされます。

講座内容は、ビジネスマナー、PCスキル、面接対策など、すぐに役立つものばかりです。

履歴書不要、服装自由で気軽に参加できるので、情報収集だけでも大歓迎です。

山梨県内での就職・転職を考えている35歳から59歳の方にとって、見逃せないイベントです。

山梨労働局が開催する「中高年世代のための合同企業説明会」の紹介でした！

