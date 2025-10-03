寺西拓人、風邪の看病をしてほしいのは松島聡 小坂菜緒＆佐野勇斗＆山田杏奈らと『ベンザブロック』新CMに加入
俳優の綾瀬はるかが出演するアリナミン製薬『ベンザブロックRプレミアムDX』シリーズの新テレビCM「鼻かぜに進化したベンザ」篇、「のどかぜに進化したベンザ」篇、「熱かぜに進化したベンザ」篇、「せきかぜに進化したベンザ」篇、「みんなのかぜに進化したベンザ」篇に新たに小坂菜緒（日向坂46）、佐野勇斗、山田杏奈、寺西拓人（timelesz）が参加することがわかった。
【CMカット】あなたの風邪はどこから？辛そうな表情を見せる寺西拓人
ベンザ誕生から70年を迎える2025年、シリーズは時代に合わせて処方をアップデート。従来の「鼻（黄色）」「のど（銀）」「熱（青）」に加えて、新たに「せき（緑）」を追加した4種類のラインナップとして登場する。新CMでは、出演14年目となる綾瀬と共に、小坂、佐野、山田、寺西が出演し、症状別に選べるかぜ薬としての特徴や、瞬速で対処して早めの回復へ導く効き目を表現する。
CMは「進化」をテーマに構成され、それぞれの症状に悩む姿から解放されていく瞬間を描いている。小坂は鼻がつらいシーンを繊細に表現し「ずっと見ていたCMに出演できて本当にうれしい。新しい私を見てもらえたら」と笑顔を見せた。佐野はさわやかな笑顔で現場を和ませ、監督からもすばらしい」と絶賛されるなど、自然体の演技で存在感を発揮した。
山田は朝からの撮影にも関わらず笑顔を絶やさず、集中力とフレッシュな表情で現場を和ませた。寺西は初の単独CM撮影に真剣に挑み、咳をしながらのセリフでは「むずかしい」と率直な言葉をこぼしつつも丁寧に向き合い、「メンバーで看病してほしいのは聡ちゃん、看病してあげたいのはその他のメンバー」と語った。
綾瀬は限られた尺の中でテンポよくセリフをこなし、現場をスムーズに進行させる安定感を見せた。合間にはスタッフと談笑し、お茶目にセリフを噛む姿もあり、自然体で柔らかな空気を作り出した。新しい出演者と共に展開される今回のCMでも「あなたのかぜはどこから？」のキャッチコピー、「あなたのかぜに狙いを決めて」のサウンドロゴが印象的に響く。
また、CM公開に合わせてベンザブロック公式X、インスタグラム、TikTokでは連動キャンペーンを実施予定。各出演者による看病をテーマにした特別コンテンツや撮影オフショットなどが公開される。
