ロボット芝刈り機などが最大20％OFF！GARDENA(ガルデナ) Amazonプライム感謝祭セール

ドイツ発のガーデニング用品ブランド『GARDENA(ガルデナ)』が、Amazonプライム感謝祭にて特別セールを開催！

2025年10月7日から10月10日までの期間中、定番の散水製品やロボット芝刈り機などが最大20％OFFの特別価格で販売されます。

また、10月4日からの先行セールでも購入可能です。

GARDENA(ガルデナ) Amazonプライム感謝祭セール

【セール期間】

先行セール：2025年10月4日(土) 0:00 〜 10月6日(月) 23:59

プライム感謝祭：2025年10月7日(火) 0:00 〜 10月10日(金) 23:59

【開催場所】

Amazon ガルデナストア

【セール内容】

対象製品が最大20％OFF

今回のセールでは、ガルデナのロボット芝刈り機「SILENO minimo」をはじめ、定番のオリジナル散水製品、パワフルな剪定製品やガーデン手袋など、ガーデニングがより楽しくなる製品が最大20％OFFの特別価格で登場します。

「アマゾンプライム感謝祭」ならではの特別価格でお買い求めいただける絶好の機会です。

ドイツ発ガーデニング用品ブランド『GARDENA(ガルデナ)』について

『GARDENA(ガルデナ)』は、世界の園芸愛好家に愛されるドイツのガーデニングツールブランドです。

創業から60年以上の歴史を持ち、丹念に開発された製品は、特徴的なデザインと優れた機能性を兼ね備えています。

オリジナルの散水システムから芝生や樹木の手入れ用園芸機器まで多彩な製品群を誇り、世界80ヶ国以上で販売されています。

優れたデザインと機能性で人気のGARDENA製品を、お得な価格で購入できるチャンス！

これからガーデニングを始める方から、本格的に楽しんでいる方まで、幅広いニーズに応える製品がセール対象となっています。

Amazonプライム感謝祭で開催される『GARDENA(ガルデナ)』の特別セールの紹介でした！

