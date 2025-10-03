遮光・断熱・防炎・防音など複数の機能も！クレアール ふくろうのカーテン「D-1802」

株式会社クレアールが運営する通販サイト「ふくろうのカーテン」から、多機能シームレス防炎完全遮光カーテン「D-1802」が登場！

石目調の凹凸テクスチャーを活かした高いデザイン性と、遮光・断熱・防炎・防音など複数の機能を兼ね揃えた高性能カーテンが、2025年9月25日より発売されています。

クレアール ふくろうのカーテン「D-1802」

価格：11,220円(税込)〜

発売日：2025年9月25日

販売場所：公式通販サイト「ふくろうのカーテン」

カラー：ライトブラウン・トープ・ライトグレー・グレー・ダークグレー（全5色）

生活空間を上質で落ち着いたものにするため、デザイン性だけでなく高い機能性も追求して企画された「D-1802」

天然石を思わせる風合いを持ちながら、完全遮光や断熱、防音といった実用性を両立した、ラグジュアリーなカーテンです。

石目調のラグジュアリーなデザイン

極細および収縮率の異なる糸を組み合わせることで、石目模様を思わせる凹凸感のある織りを実現。

落ち着いたグレイッシュカラーとの組み合わせで、モダンで重厚な空間に調和します。

遮光率100％の完全遮光機能

遮光率100%の完全遮光生地が、強い日差しや外からの光をしっかりと遮断。

寝室での快眠環境づくりはもちろん、リビングをシアタールームとして活用する際にも最適です。

断熱・保温・防音などの多機能性

生地の間にアクリル樹脂層を挟んだ4層構造により、高い断熱・保温性能を実現。

夏の熱気の侵入を抑え、冬の室温低下を防ぎ、冷暖房の効率アップに貢献します。

さらに、高音域に対して優れた遮音性能を発揮し、外の騒音を和らげます。

また、もしもの時に安心な防炎機能も備わっています。

デザイン性と高い機能性を両立し、上質で落ち着いた空間を演出してくれるカーテン。

モダンなインテリアに調和しつつ、ドレープカーテンとしての役割をしっかり果たしてくれる一枚です。

「ふくろうのカーテン」で販売されている、ラグジュアリーな多機能シームレス防炎完全遮光カーテン「D-1802」の紹介でした！

