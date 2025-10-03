『渡辺篤史の建もの探訪』釣り、ピアノ、ギター 多趣味な五角形の家を紹介 敷地面積は50.0坪
俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜 前4：25）の4日放送では、変型四角形の敷地に建てられた五角形平面の家、神奈川県藤沢市の加藤邸を紹介する。
【写真】中庭に面したリビングダイニング＝神奈川県藤沢市･加藤邸
変型四角形の敷地にたつ五角形平面の家。中庭に面したモノトーンのLDKもさることながら圧巻なのは多彩な趣味空間。魚を捌く専用の大型シンク、ギターを存分に弾ける防音室などを完備。道路に接した部分は4メートル、最大10メートルまで広がった後、再びすぼまる変型四角形の敷地となっている。
そこにたつ建物は、正面から見ると普通の片流れの家に見えるが、平面は五角形に。中庭の奥にある玄関を目指して歩を進めると、左手に謎のドアが。釣り好きならぜひ欲しい、魚を捌くための専用シンクが設置されている。
改めて玄関から中へ入ると、右手は車庫に通じるドア。左手に進むと、中庭を回り込む形の階段があり、2階へ通じている。ダイニングキッチンは中庭に面して大きな開口があり、プライバシーと開放感を両立した空間。内装と家具はモノトーンで統一している。
中庭に面したバルコニーも設けていて、ここへ出ると、さまざまな角度の屋根が入り組んだ、この家らしい複雑な造形を見ることができる。キッチンは、リビングダイニングと共にL字形をつくり中庭を囲む。こちらもモノトーンで統一。五角形平面のために生まれてしまうコーナー部分はパントリーとして活用している。
LDKと洗面室を挟んだ位置に寝室があり、こちらにをピアノを設置。妻が時々演奏を楽しめる。続いて再び1階。洗面室は、2階のパントリー同様、コーナー部分を活用した五角形平面となっている。さらに進むと、1階の奥に防音室が。長年に渡って音楽、特にギターを趣味としてきた夫が要望した空間となっている。
竣工：2023年10月
敷地面積：165.3平方メートル（50.0坪）
建築面積：77.5平方メートル（23.4坪）
延床面積：145.9平方メートル（44.1坪）
構造：木造在来工法
設計：湊弘幸＋佐藤真紀子＋湊明人／ミナトデザイン
