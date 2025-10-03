

「がん予防のための食事」について解説します（写真：shige hattori／PIXTA）

【表を見る】がんを予防するために「多く摂取するもの」「避けるべきもの」一覧

WHOによると、がんのうち30〜40％が生活習慣が原因とされ、食事もがん発症の原因の1つとなっていると言われています。がんを予防するには、どのような食事を続ければ良いのでしょうか？

膨大な研究結果などから効果的な食事を科学的に分析した書『予防医療の医師が教える 最小の努力で最大の効果を得る食事学』を上梓したハーバード大学医学部講師の濱谷陸太氏に、「がん予防のための食事」を解説してもらいます。

食事はがん発症の原因の重要な要素





WHOによると、がんのうち30〜40％が食事、運動、喫煙、肥満などの生活習慣を原因とするとされています。

食事は10〜20％のがん発症の原因になっているとも言われており、かなり重要な要素です。

今まで食事とがん発症に関して様々な研究が行われており、それを踏まえた「がん予防のための食習慣」というものが、世界がん研究基金とアメリカがん研究協会という2つのNPO団体から提唱されています（※1,※2）。

このがん予防食の多く摂取するものと避けるものの詳細は以下の通りです。

アルコールを避ける：代替健康食指数では（心血管予防のため）アルコールは少量摂取を望ましいとしているが、少量飲酒でもがんのリスクとなるため、がん予防を目的とする場合禁酒が望ましい。

食物繊維をたくさん摂取する：特に大腸がん予防についてエビデンスが確立している。野菜、果物、豆類、全粒穀物が食物繊維を豊富に含んでおり、それらを中心とした食習慣とすることが重要。

ファストフードを避ける：「ファストフード」は実ははっきりした科学的な定義はないが、この意図しているところは「超加工食品」を避けるというもの。具体的にはお菓子、ポテトチップス、アイスクリーム、チョコレート、エナジードリンク、マーガリン、ジュース、ナゲット、ハンバーガーやホットドッグ、マフィンやクッキーなどを指す。出来合いの肉料理やお菓子を避ける、とざっくりまとめられる。

赤肉、加工肉を避ける：加工肉（ハム、ソーセージ、ベーコンなど）は確立した発がん性物質。赤肉（牛肉や豚肉など）は議論はあるものの、摂取量が多いとがんリスクが高まることが多くの研究で示されている。

砂糖入り飲料を避ける：これは大人だけでなく青少年でも大きな問題となっている。特に体重増加を介してがんの原因になると言われている。なおスポーツドリンクも砂糖入り飲料である。

まとめると、以下のような表になります。野菜、豆、果物、全粒粉を多く摂取し、アルコール、ファストフード、赤肉・加工肉、砂糖入り飲料を避けるという食習慣です。



（出所：『予防医療の医師が教える 最小の努力で最大の効果を得る食事学』）

エビデンスの高い事項に基づく食習慣

この「がん予防食」は、それぞれの食材のエビデンスをもとに設計された経緯があり、特段何か文化と紐づいた食習慣（和食など）を意図しているわけではありません。

そして実は、ハーバードでの大規模な研究では、前記に従ったがん予防のための食習慣より、代替健康食指数や地中海食の方ががん予防に効果があったと報告されています（※3）。今のところ、このがん予防食を特別に重視すべき状況というのは、明らかになっていません。

しかし一方で、がん予防食の推奨事項にはエビデンスの高い事項（たくさんの研究で示されてきた事項）に基づいており、どの集団に当てはめるにもかなり信頼性は高いと言えます。

この食習慣の特徴は、和食などの具体的な文化に根付いた食習慣とは異なり、要素ごとにがん予防に特化したものです。

食物繊維の摂取を心がけ、アルコール、ファストフード、赤肉・加工肉、砂糖入り飲料を避けるよう注意することに尽きるので、実行しやすいこともメリットです。家族にがん患者がいる場合など、ご自身のがんのリスクが高いと感じる方には、「チェックリスト」とするのがよい使い方かもしれません。

「食事でがんを治す」は科学的ではない

がんの予防と治療についてはよく勘違いされる点があります。この食習慣はがん「予防」のためであり、がん「治療」には使えません。がんの治療は全く別の話なので、信頼できる医師に治療をお願いしましょう。

よく「食事でがんを治す」といったような話がありますが、それは全く科学的ではないです。がんを治すのは手術や薬、放射線治療です。がんを予防する手段の1つが食事です。これは絶対に誤解のないようにお願いします。

（濱谷 陸太 ： ハーバード大学医学部講師／医師）