ジョリーパスタの秋冬グランドメニュー 世界最小パスタを使用したサラダや新作ピッツァ、チョコレートづくしのドルチェなど
パスタ専門店「ジョリーパスタ」は、10月9日から秋冬グランドメニューの販売を開始する。
世界最小のパスタ『クスクス』を使用したサラダなど前菜メニュー4品や新作ピッツァ、パスタ3品のほか、チョコレートづくしのドルチェ3品の全11品をラインアップする。いずれも税込価格。
ジョリーパスタ 秋冬グランドメニュー〈世界最小のパスタを使用したサラダなど前菜メニュー〉
◆「ゼッポリーニ」429円
ナポリの郷土料理「ゼッポリーニ」は、外はカリッと、中はふんわりとした食感の一口サイズの揚げパン。仕上げにコクと香りのあるグラナパダーノチーズをかけ、バジルソースとマヨネーズを別添えした。
ジョリーパスタ「ゼッポリーニ」
◆「フリッタータ〜スパニッシュオムレツ〜」539円
程よい塩味の自社製ベーコン、パプリカやほうれん草などの色鮮やかな野菜を卵と一緒に混ぜ合わせ、オーブンで焼き上げた、ふんわり食感のオムレツ。
ジョリーパスタ「フリッタータ〜スパニッシュオムレツ〜」
◆「クスクスサラダ」319円
世界最小のパスタ『クスクス』を使った、彩り豊かなサラダ。マグロのフレークやアサリ、エビ、パプリカなどを合わせ、ブドウ酢の爽やかな酸味でさっぱりとした味わいに仕立てた。
ジョリーパスタ「クスクスサラダ」
◆「レバーペーストのカナッペ」429円
濃厚でなめらかなレバーペーストに、アクセントとして黒胡椒やスパイスの風味を加えた。香ばしく焼き上げた全粒粉のメルバトーストにのせて食べる。お酒との相性も良いという。
ジョリーパスタ「レバーペーストのカナッペ」〈新作ピッツァやパスタのラインアップ〉
◆「ピッツァ･サーモンのレモンクリーム」1,089円
生地にクリーミーなホワイトソースを塗り、サーモンハラスやレモンスライス、チーズをのせ香ばしく焼き上げた。ジューシーなサーモンと爽やかなレモンの組み合わせに、黒胡椒で味を引き締めた。コクがありながらもさっぱりとした後味が楽しめる。
ジョリーパスタ「ピッツァ･サーモンのレモンクリーム」
◆「ベーコンと揚げ茄子･きのこのトマトクリームソース」1,199円
厚めのベーコンや揚げ茄子、舞茸、しめじ、じゃがいも、ミニトマトなどを使い、具沢山なパスタに仕上げた。まろやかなソースが素材の旨みを引き立てる。
ジョリーパスタ「ベーコンと揚げ茄子･きのこのトマトクリームソース」
◆「岩だことエビの大葉ジェノベーゼ」1,199円
爽やかな香りの大葉をたっぷり使った大葉ジェノベーゼソースに、旨みたっぷりの岩だこやエビを合わせた。ミニトマトの程よい酸味が海の幸や大葉の風味によく合うという。
ジョリーパスタ「岩だことエビの大葉ジェノベーゼ」
◆「たっぷりあさりの出汁パスタ」979円
殻付きとむき身のあさりを使った出汁の旨みたっぷりの和風パスタ。出汁、ガーリックの香りとバターのコクが、あさりの旨みを引き立てる。
ジョリーパスタ「たっぷりあさりの出汁パスタ」〈チョコレートづくしのドルチェ3品〉
◆「チョコレートパフェ」759円
ベルギーチョコソース、チョコジェラートやチョコプリン、チョコホイップ、ブラウニー、チョコフレーク、ココアビスケットなどを重ねたパフェ。層ごとに異なる食感と濃厚な味わいが楽しめる。
ジョリーパスタ「チョコレートパフェ」
◆「グラスドルチェ チョコレート」429円
パンナコッタに濃厚なチョコジェラート、ブラウニーとチョコフレーク、ミックスベリーを添えた、食後にぴったりなサイズのグラスドルチェ。
ジョリーパスタ「グラスドルチェ チョコレート」
◆「チョコレートケーキ」429円
チョコクリームやスポンジを丁寧に重ねたチョコレートケーキに、ホイップクリームを別添した。チョコクリームの濃厚でなめらかな口どけが楽しめる。
ジョリーパスタ「チョコレートケーキ」