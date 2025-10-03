◆第６０回京都大賞典・Ｇ２（１０月５日、京都・芝２４００メートル）枠順決定

第６０回京都大賞典の枠順が３日、決定した。

目黒記念からの重賞連勝を狙うアドマイヤテラ（栗東・友道康夫厩舎、牡４歳、父レイデオロ）は２枠４番に決まった。

天皇賞・春４着以来のサンライズアース（牡４歳、栗東・石坂公一厩舎、父レイデオロ）は３枠５番。一昨年の菊花賞馬ドゥレッツァ（牡５歳、美浦・尾関知人厩舎、父ドゥラメンテ）は４枠７番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）サンライズソレイユ 牡４ ５７ 坂井 瑠星

（２）カネフラ 牡５ ５７ 団野 大成

（３）ディープモンスター 牡７ ５７ 浜中 俊

（４）アドマイヤテラ 牡４ ５８ 川田 将雅

（５）サンライズアース 牡４ ５８ 池添 謙一

（６）プラダリア 牡６ ５７ 高杉 吏麒

（７）ドゥレッツァ 牡５ ５８ 横山 武史

（８）ヴェルミセル 牝５ ５５ 鮫島 克駿

（９）ミクソロジー セン６ ５７ 斎藤 新

（１０）ブレイヴロッカー セン５ ５７ 太宰 啓介

（１１）ヴェルテンベルク 牡５ ５７ 松若 風馬

（１２）ワープスピード 牡６ ５７ 吉村 誠之助

（１３）メイショウブレゲ 牡６ ５７ 酒井 学

（１４）サブマリーナ 牡４ ５７ 横山 和生

（１５）ジューンテイク 牡４ ５７ 菱田 裕二

（１６）ボルドグフーシュ 牡６ ５７ 内田 博幸

（１７）アルナシーム 牡６ ５７ 藤岡 佑介

（１８）ショウナンラプンタ 牡４ ５７ 松山 弘平