◆第６０回京都大賞典・Ｇ２（１０月５日、京都・芝２４００メートル）枠順決定

　第６０回京都大賞典の枠順が３日、決定した。

　目黒記念からの重賞連勝を狙うアドマイヤテラ（栗東・友道康夫厩舎、牡４歳、父レイデオロ）は２枠４番に決まった。

　天皇賞・春４着以来のサンライズアース（牡４歳、栗東・石坂公一厩舎、父レイデオロ）は３枠５番。一昨年の菊花賞馬ドゥレッツァ（牡５歳、美浦・尾関知人厩舎、父ドゥラメンテ）は４枠７番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）サンライズソレイユ　牡４　５７　坂井　瑠星

（２）カネフラ　牡５　５７　団野　大成

（３）ディープモンスター　牡７　５７　浜中　俊

（４）アドマイヤテラ　牡４　５８　川田　将雅

（５）サンライズアース　牡４　５８　池添　謙一

（６）プラダリア　牡６　５７　高杉　吏麒

（７）ドゥレッツァ　牡５　５８　横山　武史

（８）ヴェルミセル　牝５　５５　鮫島　克駿

（９）ミクソロジー　セン６　５７　斎藤　新

（１０）ブレイヴロッカー　セン５　５７　太宰　啓介

（１１）ヴェルテンベルク　牡５　５７　松若　風馬

（１２）ワープスピード　牡６　５７　吉村　誠之助

（１３）メイショウブレゲ　牡６　５７　酒井　学

（１４）サブマリーナ　牡４　５７　横山　和生

（１５）ジューンテイク　牡４　５７　菱田　裕二

（１６）ボルドグフーシュ　牡６　５７　内田　博幸

（１７）アルナシーム　牡６　５７　藤岡　佑介

（１８）ショウナンラプンタ　牡４　５７　松山　弘平