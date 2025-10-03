お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）と博多華丸（55）が2日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。カメラマンから聞いた裏話を明かした。

華大は先月18日の放送で、スポーツ中継のカメラワークについて言及した。「ゴルフ中継って、打ったあとちゃんとゴルフボール撮るやん。あれ達人技よね」。野球の本塁打についても「一瞬見えんやん。あれカメラマンさん、よう撮ってる。見失わん？あれはすごい。あれはどういう仕組みなんやろ」「ホームランボールしか撮らないぐらい気を付けたカメラマンがいないと追えない」と話していた。

この収録のテープチェンジの間に、カメラマンにカメラワークについて聞いた華大。「ゴルフは難しいけどプロがやるから、ある程度軌道が読める。野球のホームランのほうがどこに飛ぶが分からないから難しい」との説明を受けたという。

「でも、それ以上に難しいのが、プロアマゴルフ大会。あれが1番難しいって」と大吉。華丸は「芸能人はどこ飛ばすか分からないから。芸能人は調子うんぬんがあるから。分かりやすいとこで言うと叶姉妹。ゴルフする気ないやろっていうぐらい着飾ってくる」と語って笑いを誘った。