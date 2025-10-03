佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の3日の天気をお伝えします。



福岡市では朝の最低気温が20℃を下回り、今シーズン一番の涼しい朝となりました。



「天気図」

西側から前線を伴った低気圧が接近する影響で、3日は広い範囲で雨が降ります。フィリピン付近には台風21号が発生していますが、日本への直接の影響はないでしょう。



「雨の予想」

朝から断続的に雨が降ります。時折ざっと雨足が強まることもあるでしょう。午後になると風が強まり、横殴りの振り方になりそうです。夜遅くには一度やむところもありますが、4日はまた、雨の一日でしょう。



「気温はどうなのか？」

最高気温は福岡市、佐賀市で26℃、久留米市で25℃、北九州市、大牟田市で24℃、飯塚市、宗像市、行橋市で23℃の予想です。日中でも涼しく感じられそうです。



「なのか間予報」

土曜日にかけては本降りの雨が続きます。雨がやむと暑さが戻る見込みです。日曜日は福岡市で最高気温31℃が予想されています。日ごとの気温の変化が大きくなるので、体調を崩さないようにご注意ください。



「お出かけ情報」

土曜日と日曜日には、福岡タワーでは「秋の階段のぼり大会」が行われます。 特別に開放された577段の階段を、高さ123メートルの展望室まで歩いてのぼるイベントです。参加にはインターネットで販売されているチケットの事前購入が必要です。週末のお出かけは、日差しの届く時間がある日曜日がおすすめです。秋と言えば“運動の秋”です。心地良い潮風を感じながら、体を動かしてみてはいかがでしょうか。