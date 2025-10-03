東京ドーム開催『MUSIC EXPO LIVE 2025』全12組ラインナップ トリはNumber_i
11月3日に東京ドームで開催される音楽イベント『MUSIC EXPO LIVE 2025』のオールラインナップ動画が、公開された。
【写真】超豪華！『MUSIC EXPO LIVE 2025』出演者
同イベントは、2025年の音楽シーンをけん引するアジアのアーティストたちが出演し、ここでしか見ることのできないステージを届ける。BE:FIRST、CORTIS、ENHYPEN、HANA、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）、KiiiKiii、Number_i、TOMORROW X TOGETHER、4EVE（※アルファベット順）の出演が発表されている。MCは南海キャンディーズの山里亮太が務める。
トップバッターとして東京ドームを華やかに彩るのは、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）。KAWAII LAB.は、KiiiKiiiとの日韓ガールズグループによるスペシャルコラボステージも届ける。
そして、HANAは初めて東京ドームのステージに立つ。タイのT-POP業界で大活躍中の4EVE、同イベントが日本での初パフォーマンスとなるCORTISも出演。TOMORROW X TOGETHERは、代表曲から新曲までたっぷりとパフォーマンスを届けるSPセットリストで挑む。
また、イベント開催日がデビュー4周年の記念日となるBE:FIRSTは、同じく11月にグローバルデビュー5周年の節目を迎えるENHYPENと、ここでしか見られないコラボステージも実施する。
ライブのトリを務めるのはNumber_i。スペシャルなミニライブを披露する。
イベントのチケットは、オフィシャル3次先行および購入者アップグレード1次の受付期間となっている。
