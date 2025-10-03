【シカゴ＝平沢祐】米大リーグは２日、ワイルドカード（ＷＣ）シリーズ（３回戦制）が行われ、ナ・リーグは鈴木と今永が所属するカブス（中地区２位）が３―１でダルビッシュと松井のパドレス（西２位）を退け、２勝１敗で地区シリーズ進出を決めた。

鈴木は１安打で、ダルビッシュは１回０／３を投げて４安打２失点で負け投手となった。ア・リーグではタイガース（中２位）がガーディアンズ（中１位）を６―３で破り、地区シリーズに駒を進めた。吉田のレッドソックス（東３位）は０―４でヤンキース（東２位）に敗れ、敗退した。

地区シリーズ進出が決まると、右翼を守っていた鈴木は歓喜に浸るスタンドに帽子を取って感謝し、仲間と抱き合った。

序盤、ダルビッシュとの日本人対決で、好調ぶりを見せつけた。二回無死一塁。「追い込まれたら厳しい。どんどん振っていく」と決めていた。１ボールからの２球目、内角へのカットボールを引っ張り、三塁線を破って二、三塁の好機を演出。次打者の死球で満塁となり、クロウアームストロングが中前適時打。ダルビッシュを早々に降板へと追い込み、自身はその後、押し出しで２点目のホームを踏んだ。

野手である鈴木にとっても、ダルビッシュは「昔から見ている、すごく偉大な先輩」だ。対戦自体が「夢みたい」で、ポストシーズンでの顔合わせを「すごく特別なこと。一生忘れないと思う」とかみしめた。

このシリーズでは第１戦では同点のソロ本塁打、第２戦で二塁打と好調を維持。目を見張る活躍ぶりに、カウンセル監督は「彼は調子を整え、本当にいい状態にある」と目を細め、「まさに我々が必要としているものだ。もっと多くの選手がこの状態に達することを願う」と賛辞を惜しまない。地区シリーズでもキーマンになりそうだ。（平沢祐）