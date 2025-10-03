「髭おじさん頑張ります」柄本時生、YouTubeチャンネルを開設！ 「友達の部屋感覚でのんびりどうぞ」
俳優の柄本時生さんは10月2日、自身のInstagramを更新。開設した公式YouTubeチャンネルの予告動画を公開し「楽しみです！」「応援してます」などの声が寄せられています。
ファンからは「楽しみです！」「応援してます」や「時生くんは、おじさんではありません！」といった声が寄せられました。
【動画】「髭おじさん頑張ります」
「時生くんは、おじさんではありません！」柄本さんは「後少しで出来そう。。髭おじさん頑張ります」とつづり、1本の動画を公開。開設した公式YouTubeチャンネル「ゲーマーじゃないけど時生です」の予告動画です。気になる内容ですが「俳優・柄本時生が気ままに遊ぶYouTubeチャンネル」「ゲーム実況に映画トーク そしてVlogも」と紹介しています。また「友達の部屋感覚でのんびりどうぞ」とも。
「今週金曜にショート動画を配信します」同日の別の投稿では「今週金曜にショート動画を配信しますのでチェックしてね。お願いいたします！」と、具体的な動画公開のスケジュールも予告。1本目はゲーム実況か映画トークか、はたまたVlogなのか……楽しみに待ちたいですね。
(文:堀井 ユウ)