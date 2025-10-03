¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢ºÇÃ»KO¤Ç½ªÀï¡Ö¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¡×¡¡°ÎÂç¤ÊµÏ¿Ã£À®¤ä²ø²æ¤Ç¡ÖÀº¿ÀÅª¤ËÈè¤ì¤¿1Ç¯¡×
¥«¥Ö¥¹¤È¤ÎWCS3ÀïÌÜ¤ËÀèÈ¯¤â2²óÅÓÃæ¤ÇÌµÇ°¤Î¹ßÈÄ¡Ö¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¡×
¡ÚMLB¡Û¥«¥Ö¥¹ 3¡¼1 ¥Ñ¥É¥ì¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¦¥·¥«¥´¡Ë
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤Ï2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWCS¡ËÂè3Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢¼«¸ÊºÇÃ»¤È¤Ê¤ë1²ó0/3¡¢¤ï¤º¤«21µå¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¡£Ãç¤Î¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤¤¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡½é²ó¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¤¬¡¢2²ó¤Ë¥«¥Ö¥¹ÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¡£¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÈÎëÌÚÀ¿Ìé¤ÎÏ¢ÂÇ¤È»àµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥Ô¡¼¥È¡¦¥¯¥í¥¦¡á¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ìÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤Ï¸òÂå¤ò·èÃÇ¡£1²ó0/3¡¢4°ÂÂÇ1Ã¥»°¿¶1»àµå2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦¤«µ¤Éé¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£½é²ó¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2²ó¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡ÖºÇ½é¤«¤éÃ»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬¤É¤¦¤È¤«¡¢¼¡¤ÎÂÇÀÊ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1µåÌÜ¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤³¤ÎÆü¤ÏÃ»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ë¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»°ÎÝÀþ¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡ÖÆâÂ¦¤ÎÈ´¤±¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡£¡ÊÈ½Äê¤Ï¡Ë¥Ü¡¼¥ë¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÎëÌÚ¤¯¤ó¤ÏÆâÂ¦¤Îµå¤¬¤¹¤´¤¯ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤¯¤ó¤Ë¤Ï¤¤¤¤µå¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½é¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ëÎëÌÚ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼14Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï±¦Éª¤Î±ê¾É¤Ç³«Ëë¤«¤éÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¡£º£µ¨¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½éÅÐÈÄ¤Ï¡¢7·î7Æü¡ÊÆ±8Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤È¤·¤ÆÎòÂåºÇÂ¿¤ÎÆüÊÆ204¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀèÈ¯¤È¤·¤Æ5¾¡¤ò¤¢¤²¤¿¤¬¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Èè¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éª¤¬¤É¤¦¤È¤«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£ÂÎ¤â¤Ç¤¹¤¬Àº¿ÀÅª¤ËÈè¤ì¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´¤Æ½Ð¤·¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡Ä¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤Ç¼¡¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡£¤¤¤Ä¤â1½µ´Ö¤«¤é10Æü¤¯¤é¤¤¤ÇÈè¤ì¤âÈ´¤±¤Æ¤¤Æ¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤â¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤Ç¤Þ¤¿¿§¡¹¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀï¤¤¤ò½ª¤¨¤¿±¦ÏÓ¤Ïº£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë