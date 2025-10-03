なぜだ！上田綺世の得点無効でファン・ペルシ監督が不満露わ「ワタナベがブロックしたらしい」「審判は『申し訳ない』と。誤審を認めた」【EL】
現地10月２日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第２節で、ロビン・ファン・ペルシ監督が率い、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールト（オランダ）が、アストン・ビラ（イングランド）とホームで対戦。後半に失点を重ね、０−２で敗れた。
１節のブラガ戦（０−１）から連敗を喫したなか、大きな注目を集めているのが０−０で迎えた31分のシーンだ。CKから上田が打点の高いヘッドで叩きつけるシュートを放ち、ゴールラインを割ったが、主審は得点を認めず。直前に渡辺のファウルがあったようだ。
この判定にファン・ペルシ監督が不満を露わに。現地メディア『AD』によれば、元オランダ代表の42歳は試合後、「どうやらワタナベがブロックしたらしい。滅多にないケースだ」と言い放った上で、審判とのやり取りを明かした。
「普段、レフェリーとは決して話さないが、今回はハーフタイムに何が起きたのか説明を求めた。レフェリーは何度か『申し訳ない』と繰り返した。誤審を認めたのだと思う」
日本代表FWの今季７点目が認められていれば――違う展開になっていただけに、オランダの名門にとっては痛恨極まりない判定となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】審判が謝罪…上田綺世の得点無効シーン
