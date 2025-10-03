大規模ミクストユース型プロジェクト「田町駅西口駅前地区開発事業」が着工
三井不動産と森永乳業、東日本旅客鉄道は10月1日、「田町駅西口駅前地区開発事業」を着工した。
ビル外観イメージ
同事業では、田町駅西口駅前にある「森永プラザビル」の跡地を中心に、敷地面積約0.6ヘクタール、延床面積約9.8万平方メートルとなるオフィス・商業施設・産業支援施設を備えたビルを建設する大規模ミクストユース型プロジェクトを行う。
ビルは同エリアのランドマーク物件として機能。6階〜23階にオフィス、4階に産業支援施設、1階〜3階に商業施設を構える。
さらに、駅周辺においては大規模な基盤整備も行う。
駅前デッキ広場イメージ
交通広場の拡張・整備で歩行者ネットワークの改善を図るほか、国道15号(第一京浜)に面する交差点をスクランブル化する。
国道15号イメージ
住民やワーカー向けの憩い空間となる緑地広場も登場する。
また、JR田町駅構内の東西自由通路の拡幅と駅前デッキ広場の拡張や、都営地下鉄三田駅と接続する地下鉄バリアフリー動線の新設も行う。
2029年3月末に1期工事として建物が竣工し、2033年度に2期工事として緑地広場の整備を実施し、全体竣工を迎える予定とのこと。
