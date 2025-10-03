将棋の藤井聡太七冠（23）が、佐々木勇気八段（31）の挑戦を受ける「第38期竜王戦七番勝負」が開幕しました。藤井七冠は竜王戦に勝てば5連覇となり、「永世竜王」の資格を獲得します。

藤井聡太七冠

「より充実した七番勝負にできるよう、1手1手を深く考えていきたいと思います」

きのう（2日）、対局前の心境をこう述べた藤井七冠。きょう（3日）午前9時、「竜王戦七番勝負」の第1局が東京・渋谷区のセルリアンタワー能楽堂で始まりました。

対戦相手は、藤井七冠のデビュー30連勝を阻止し、昨年の竜王戦でも戦った佐々木勇気八段です。

藤井七冠は今回の七番勝負に勝てば「竜王戦」5連覇となり、永久に「竜王」を名乗ることができる「永世竜王」の資格を獲得します。

「永世竜王」の資格は、これまでに羽生善治九段と渡辺明九段が獲得していて、獲得すれば史上3人目となります。

「竜王戦」は先に4勝すればタイトル獲得で、対局の持ち時間はそれぞれ8時間で、注目の第1局はあす（4日）夜までに決着する見通しです。