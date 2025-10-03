17LIVE、すみっコぐらしとのコラボレーションイベントを開催
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が1日より、「すみっコぐらし」の映画が10月31日に公開されることを記念したコラボレーションイベント『「すみっコ」が気になるあなたへ』を開催している。
『「すみっコ」が気になるあなたへ』
○「すみっコぐらし」の限定デジタルプライズやグッズを贈呈
コラボレーションイベント『「すみっコ」が気になるあなたへ』は、「17LIVE」ユーザーであれば、誰でも参加可能。イベント期間中は、「すみっコぐらし」のキャラクターをモチーフにしたオリジナルコラボレーションギフト(有料)が用意され、オリジナルコラボレーションギフトの獲得数やポイントに応じて、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位者には、「すみっコぐらし」の限定デジタルプライズやグッズが贈呈される。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
『「すみっコ」が気になるあなたへ』
○「すみっコぐらし」の限定デジタルプライズやグッズを贈呈
コラボレーションイベント『「すみっコ」が気になるあなたへ』は、「17LIVE」ユーザーであれば、誰でも参加可能。イベント期間中は、「すみっコぐらし」のキャラクターをモチーフにしたオリジナルコラボレーションギフト(有料)が用意され、オリジナルコラボレーションギフトの獲得数やポイントに応じて、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位者には、「すみっコぐらし」の限定デジタルプライズやグッズが贈呈される。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。