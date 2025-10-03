◆第７６回毎日王冠・Ｇ２（１０月５日、東京競馬場・芝１８００メートル）

秋の東京開催の幕開けを告げる毎日王冠の枠順が１０月３日、確定した。

昨年のオークスと秋華賞を制して牝馬２冠に輝き、前走のしらさぎＳ２着から巻き返しを狙うチェルヴィニア（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）は、６枠６番に決定した。

昨年のこのレースの２着馬で、昨年の函館記念以来となる白星を目指すホウオウビスケッツ（牡５歳、美浦・奥村武厩舎、父マインドユアビスケッツ）は、７枠８番となった。

決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）ロングラン セン７ ５８ 丹内 祐次

（２）エルトンバローズ 牡５ ５７ 西村 淳也

（３）ディマイザキッド 牡４ ５７ 岩田 望来

（４）ラファドゥラ 牝５ ５５ 菅原 明良

（５）ジェイパームス セン５ ５７ 佐々木 大輔

（６）チェルヴィニア 牝４ ５６ 戸崎 圭太

（７）シルトホルン 牡５ ５７ 大野 拓弥

（８）ホウオウビスケッツ 牡５ ５７ 岩田 康誠

（９）レーベンスティール 牡５ ５７ 津村 明秀

（１０）サトノシャイニング 牡３ ５５ 武 豊

（１１）シリウスコルト 牡４ ５７ 古川 吉洋