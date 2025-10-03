外為サマリー：１４７円３０銭台に上伸、実質ゴトー日に伴うドル需要を意識 外為サマリー：１４７円３０銭台に上伸、実質ゴトー日に伴うドル需要を意識

３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円３５銭前後と前日の午後５時時点に比べ３０銭弱のドル高・円安となっている。



２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円２６銭前後と前日に比べ２０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米民間調査会社が発表した９月の人員削減数が前年比で減少し、米労働市場に対する懸念が和らいだことから一時１４７円５１銭まで上伸した。



ただ、米連邦政府予算の失効に伴って政府機関の一部が閉鎖された影響で、２日に予定されていた前週分の米新規失業保険申請件数は公表されず、この日の東京市場は手掛かり材料難といったなかでスタートした。とはいえ、日経平均株価が続伸して始まるとリスク選好的なドル買い・円売りが流入。きょうは実質ゴトー日（５のつく日と１０のつく日）で国内輸入企業など実需筋のドル買い需要が意識されやすいこともあり、午前９時２０分ごろには１４７円３８銭をつける場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７２５ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２５ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７２円７６銭前後と同５銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS