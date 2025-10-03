あみやきが大幅反落、既存店売上高想定下回り２６年３月期業績予想を下方修正

あみやき亭<2753.T>が大幅反落している。午前９時ごろに、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を３８８億円から３８６億円（前期比９．２％増）へ、営業利益を２９億１０００万円から２２億円（同１６．６％減）へ、純利益を１９億１０００万円から１２億２０００万円（同２９．７％減）へ下方修正したことが嫌気されている。



主力の焼肉事業で来客数の伸び悩みにより既存店売上が想定を下回っていることに加えて、物価高騰による原材料価格などの高止まり、人材確保難を背景とした人件費・物流費の増加、販促活動費の増加などが業績を押し下げる。



なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高１８１億３６００万円（前年同期比３．１％増）、営業利益９億８６００万円（同２６．９％減）、純利益５億４０００万円（同３４．０％減）で、従来予想の営業利益１４億２０００万円を大きく下回って着地した。



出所：MINKABU PRESS