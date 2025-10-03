オンワードホールディングス<8016.T>が急反発している。同社は２日の取引終了後、２６年２月期第２四半期累計（３～８月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比１８．４％増の１１２６億３６００万円、営業利益が同９．１％増の５７億３６００万円、最終利益は同１７．４％増の４８億２２００万円だった。更に米国のＪ．ＰＲＥＳＳ事業の成長戦略と自社株消却も開示。業況と今後の成長に向けた取り組みが評価されたほか、自社株の市場への再放出による潜在的な需給悪化リスクが後退したとの受け止めもあり、買いを集める形となった。



８月中間期は「ＵＮＦＩＬＯ（アンフィーロ）」や「ＫＡＳＨＩＹＡＭＡ（カシヤマ）」、「ＣＨＡＣＯＴＴ ＣＯＳＭＥＴＩＣＳ（チャコット・コスメティクス）」といった戦略強化ブランドを中心に、商品ラインアップの強化や新規出店の加速などに取り組んだことが奏功した。昨年９月に持ち分法適用会社から完全子会社化したウィゴーもマーケティング精度の向上やＥＣ事業の好調な推移により、業績に貢献した。Ｊ．ＰＲＥＳＳ事業では３０年度に売上高を１５０億円（１億ドル）に拡大する目標を掲げている。２４年度実績の１５億円（１０００万ドル）比で１０倍に当たる。このほか、オンワードは自社株１６００万株（発行済み株数の１０．１３％）を１０月１６日付で消却する予定。自社株消却後の発行済み株数は１億４１９２万１６６９株になる。



出所：MINKABU PRESS