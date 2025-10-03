¡ÚB¥ê¡¼¥°10Ç¯ÌÜ¤Î³«Ëë¡Û²Æì¤ò¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¡ª¡½¡½Î°µå¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤¬¡í¾ï¾¡¡í¤Ç¤¢¤ê¡íÄ©Àï¼Ô¡í¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ëÍýÍ³
¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥¥ó¥°¥¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë´ßËÜÎ´°ì¡¡photo by Nagamine Maki
Á°ÊÔ¡§¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤ÎÂÀ×¡¿Î°µå¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹
¥Ð¥¹¥±Ç®¤Î¹â¤¤²Æì¸©¤ÎÃÏ°èÀ¤È¥Á¡¼¥à¤Î·Ð±ÄÅØÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢B¥ê¡¼¥°¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ëÎ°µå¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¡£
CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤Ï£´Ç¯Ï¢Â³¿Ê½ÐÃæ¡¢B¥ê¡¼¥°À©ÇÆ1²ó¡¢Å·¹ÄÇÕÍ¥¾¡£±²ó¡£ÌäÅúÌµÍÑ¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¡¢ÅçÁ´ÂÎ¤¬¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤â¤Þ¤¿¡¢Åç¤Ë¸Ø¤ê¤òÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
B¥ê¡¼¥°ÃÂÀ¸Á°¤«¤éÀè¤ó¤¸¤Æ¥×¥í¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ°é¤ó¤Ç¤¤¿Ê¸²½¤Ï¡¢B¥ê¡¼¥°10Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤ë¤Î¤«¡£¡Ú°é¤Þ¤ì¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎµåÃÄÊ¸²½¡Û
¡¡Êâ¤ó¤Ç¤¤¿µ°À×¤Ï¡Ö¾ï¾¡¥Á¡¼¥à¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£Ä¾¶á¤Î2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤È°ìÊâÄºÅÀ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë4¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¡£B¥ê¡¼¥°¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿2016-17¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¡¢°ìÅÙ¤¿¤ê¤È¤âCS½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÆÃÉ®¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
¡¡°ì´Ó¤·¤ÆÀ¾ÃÏ¶è¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÎ°µå¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤Ï"À¾¤ÎÍº"¤È¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡£¤¿¤À¡¢Î°µå¤Ë¤Ï¡Ö¶¯¹ë¡×¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¤ÏÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡²Æì¸©¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯¡£¾®¤µ¤ÊÎ¥Åç¸©¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÉÔÍø¤ÊÅÀ¤ÏÂ¿¤¤¡£¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿ÈÂÎÅªÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤Èô¹Ôµ¡°ÜÆ°¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾®µ¬ÌÏ¤Ê·ÐºÑ·÷----¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃÏ°è¤Ë¿¼¤¯º¬¤òÄ¥¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÕ¶¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ºÝ¡¢ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î"¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥¥ó¥°¥¹"¤³¤È´ßËÜÎ´°ì¤Ï´¶³´¿¼¤²¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¥ó¥°¥¹¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢²¿ÅÙ¤âÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Ä©Àï¼Ô¤È¤·¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤ëÅ¥½¤µ¤¬¡¢¶¯¤µ¤Îº¬¤Ã¤³¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸Ä¤ËÍê¤é¤º¤ËÁ´°÷¤ÇÀï¤¦¡£¤³¤ÎÅ¯³Ø¤¬¡¢¥Ð¥¹¥±Ç®¤Î¹â¤¤²Æì¤ÎÃÏ°èÀ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎµåÃÄÊ¸²½¤ò°é¤ß¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÊä¶¯¤ËÀ®¸ù¤â¾ï¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥É¥Ã¥°¡×¤Î»ÑÀª¤Ç¡Û
¥¢¥ó¥À¡¼¥É¥Ã¥°¤Î»ÑÀª¤¬Î°µå¤ò¾ï¾¡¥Á¡¼¥à¤¿¤é¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡¡photo by Nagamine Maki
¡¡¤½¤ÎÀï¤¦Àº¿À¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ì¾¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²³Ã«Âç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡Ë¤À¡£¤«¤Ä¤ÆB¥ê¡¼¥°¤ÎÁ°¿È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëbj¥ê¡¼¥°»þÂå¤Ë¤âÎ°µå¤òÎ¨¤¤¡¢2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£2021-22¥·¡¼¥º¥ó¤ËºÆ¤Ó»Ø´ø´±¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤éËèÇ¯¥Á¡¼¥à¤ò¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ËÆ³¤¡¢Ä©Àï¼Ô¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¤³¤á¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥É¥Ã¥°¡Ê³Ê²¼¡¢ÉÔÍø¤ÊÎ©¾ì¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¡Ë¡×¤Ê»ÑÀª¤òÁª¼ê¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤ê¡¢¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡£¤Ò¤¿¤à¤¤ËÀï¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±¶¯¤µ¤ÎÅÚÂæ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤À¡£ºòµ¨¤Î£±»î¹çÊ¿¶Ñ43.4ËÜ¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£²áµî£³ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÈÄ¹206cm¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¯¡¼¥ê¡¼¡¢201cm¤Î¥ô¥£¥Ã¥¯¡¦¥í¡¼¡¢206cm¤Î¥±¥ô¥§¡¦¥¢¥ë¥Þ¤È¤¤¤¦³°¹ñÀÒÁª¼ê3¿Í¤Ë¡¢211cm¤Îµ¢²½Áª¼ê¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥«¡¼¥¯¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó£´¿Í¤¬¥´¡¼¥ë²¼¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢¥ê¡¼¥°¤Ç¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏºÇ½ª·èÀï¡ÊCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ë¤Ç±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë£±¾¡£²ÇÔ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤½¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¡¢¤³¤Î£´¿Í¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÀ¸¤¨È´¤14¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ËÆþ¤ë´ßËÜ¡¢ºòµ¨¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦¤ÎÏÆ¿¿Âç¡¢¼éÈ÷¿¦¿Í¤Î¾®Ìî»û¾ÍÂÀ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¼çÎÏ¤¬»ÄÎ±¤·¤¿¡£
¡¡Êä¶¯¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¡¼¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²°¤Ç¥¨¡¼¥¹¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤Î¤¢¤ëº´ÅÚ¸¶ÎË¤ò³ÍÆÀ¡£¿ÈÄ¹192cm¤Ç¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬¶¯¤¯¡¢Æâ³°¤«¤éÆÀÅÀ¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤À¡£Î°µå¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¦¥¤¥ó¥°¿Ø¤Î¡Ö¥µ¥¤¥ºÉÔÂ¡×¤È¡ÖÄã¤¤£³¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥ÈÀ®¸ùÎ¨¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤Ä¤Î¼åÅÀ¤ò¹îÉþ¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¡£25ºÐ¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤ÓÀ¹¤ê¡£¡ÖÍ¥¾¡¥ê¥ó¥°¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎ°µå¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡²³Ã«HC¤Ï¡ÖÈà¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢Àï½Ñ¤Î°ú¤½Ð¤·¤òÁý¤ä¤¹¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤ë¡£È×ÀÐ¤ÊÉÛ¿Ø¤¬À°¤¤¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤Î°ì¡¢ÆóÈÖ¼ê¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢»Ø´ø´±¤Î´íµ¡´¶¤òÁýÉý¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«ËëÁ°¡¢ºÇ¸å¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿£¹·î24Æü¤Î¥¢¥ë¥Æ¥£¡¼¥êÀéÍÕÀï¤Ï96ÂÐ84¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ªÈ×¤ËÉÔÍÑ°Õ¤Ê¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ°ì»þ¤Ï£±¥±¥¿ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¡£²³Ã«HC¤Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ¸å¤Ï¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ë¤À¤í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Î¥¥ó¥°¥¹¤Ï¶¯¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À²¿¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µ¹±û¡Êº´¡¹µ¹±û¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥È¡¼¥ó¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¶¯¤µ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥¢¥ó¥À¡¼¥É¥Ã¥°¤Î»ÑÀª¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Ëý¿´¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°¤ÎÄºÅÀ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¡£¡Ú¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÇ®¤¬À¸¤àµðÂç¤Ê¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¡Û
¡¡Î°µå¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï¡¢B¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ï¹â¹»¤Î¸©Âç²ñ·è¾¡¤Ç¥³¡¼¥ÈÏÆ¤Ë¿Í¤¬´ö½Å¤Ë¤âµÍ¤á³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡¢²Æì¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬À¹¤ó¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¢¤ë¡£Àï¸å¡¢27Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊÆ·³Åý¼£²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢NBA¤òÍÊ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬º¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤«¡¢³¹Ãæ¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥È¤âÂ¿¤¤¡£2007-08¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ°µå¤¬ÃÏ¸µ½é¤Î¥×¥í¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æbj¥ê¡¼¥°¤Ë»²Æþ¤·¡¢¶¯¹ë¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÈæÎã¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿þÌî¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æî¹ñ¤ÎÅç¤Ë±²´¬¤¯¥Ð¥¹¥±Ç®¤ò¤µ¤é¤Ë²Ä»ë²½¤·¤¿¤Î¤¬²Æì¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤À¡£ÆüËÜ½é¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë´ÑÀï¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤·¤Æ2021Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£ÀìÍÑ¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤äÎý½¬ÍÑ¤Î¥µ¥Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¤â´°È÷¤·¤¿Î°µå¤Î¥Û¡¼¥à¥³¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼ýÍÆÇ½ÎÏ¤Ï8000¿ÍÄ¶¡£¤¹¤êÈ¾õ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿µÒÀÊ¡¢Ãæ±û¤ËÄß¤ë¤µ¤ì¤¿Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ò¹â¤á¤ë²»¶Á¤È¾ÈÌÀ......¡£ÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤¬ÁýÉý¤µ¤»¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¥Û¡¼¥à¥³¡¼¥È¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¸¤à¡£2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö·è»»¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à·Ð±Ä¤Î"¼«ÎÏ"¤ò¼¨¤¹Æþ¾ìÎÁ¼ýÆþ¤ÏÎ°µå¤¬£³Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×¡£10²¯±ßÂæ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Î¤âÍ£°ì¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÌ´¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¹½ÁÛ¤Ë¤è¤ëÃÏ°è³èÀ²½¤ò·Ç¤²¤ëB¥ê¡¼¥°¤ÎÍýÇ°¤ò¡¢Àè¤ó¤¸¤Æ¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î³èÆ°ÍýÇ°¤Ï¡Ö²Æì¤ò¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¡ª¡×¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤â¤è¤¯¡Ö²Æì¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£ÅçÁ´ÂÎ¤¬¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤â¤Þ¤¿¡¢Åç¤Ë¸Ø¤ê¤òÊÖ¤¹¨¡¨¡¤³¤Î½Û´Ä¤³¤½¤¬¡¢Î°µå¤òÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾ï¾¡¥Á¡¼¥à¡×¡ÖÄ©Àï¼Ô¡×¤È¤¤¤¦ÁêÈ¿¤¹¤ë¸Æ¾Î¤¬¤¤¤º¤ì¤â»÷¹ç¤¦ÉÔ»×µÄ¤ÊÆóÌÌÀ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºòµ¨¤ËÂ³¤¡¢B¥ê¡¼¥°¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊEASL¡Ë¡¢Å·¹ÄÇÕ¤ò´Þ¤á¤¿£³¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤ËÄ©¤à¡£³¤³°¤Ç¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤â´Þ¤á¤¿¸·¤·¤¤ÆüÄø¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Àè¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥í¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¾®Ìî»û¤Ï¡Ö°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤¿Êâ¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡B¥ê¡¼¥°»Ë¤ÎÃæ¤Ç²Ú¡¹¤·¤¤¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿Î°µå¤¬¡¢¸½¹Ô¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¸å¤È¤Ê¤ë2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢bj¥ê¡¼¥°¤Î¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿2015-16¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÍ¥¾¡¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÀ¤¤Þ¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÀáÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÄ©¤à¡£