サザンオールスターズによる映画『盤上の向日葵』主題歌に新展開！桑田佳祐が“口笛バージョン”をあらたに録音

サザンオールスターズが、映画『盤上の向日葵』（10月31日全国公開）の主題歌「暮れゆく街のふたり」を担当。このたび、桑田佳祐による映画オリジナル“口笛バージョン”が劇中曲として使用されていることがわかった。また、主題歌をフィーチャーした「主題歌特別映像」も解禁された。

■桑田佳祐が映画の主題歌を劇中曲として特別アレンジするのは、今回が初

『孤狼の血』の柚月裕子による同名小説『盤上の向日葵』を原作に、坂口健太郎と渡辺謙の魂の演技バトルで魅せるヒューマンミステリー『盤上の向日葵』が10月31日より全国公開。

とある山中で身元不明の白骨死体が発見された。手掛かりは死体とともに発見された高価な将棋の駒。捜査の末、その駒の持ち主は、将棋界に彗星のごとく現れ時代の寵児となった天才棋士、上条桂介だと判明する。さらに捜査の過程で、桂介の過去を知る重要人物として、＜賭け将棋＞で圧倒的な実力を持ちながら裏社会に生きた男、東明重慶（とうみょう しげよし）の存在が浮かび上がるーー。

この作品をエモーショナルに彩るサザンオールスターズの主題歌「暮れゆく街のふたり」。映画のエンドロールでのみ流れる予定だったが、この楽曲をめぐる新展開が明らかになった。

なんと、桑田佳祐が本作のために“口笛バージョン”をあらたに録音。この映画だけの特別バージョンが本編の重要なシーンに劇中曲として流れることが決定した。

桑田佳祐はかつて、自身が監督した作品である『稲村ジェーン』（1990年/監督：桑田佳祐）で映画の劇伴を手掛けたことがあるが、今回の“口笛バージョン”のように主題歌として提供した楽曲を、映画の劇中曲として特別にアレンジすることは初。

また、主題歌「暮れゆく街のふたり」をフィーチャーした「主題歌特別映像」もこのたび解禁となった。

■桑田佳祐による“口笛バージョン”を流すために映画製作チームが重要シーンを再編集！

2024年、映画『盤上の向日葵』の製作陣は「切なさや哀しさ、愚かさも含め、必死に生きていく人間たちへの応援歌がほしい」と、この物語の主題歌をサザンオールスターズに依頼。完成直前の本編を見た桑田佳祐は楽曲提供を快諾し、最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』のために制作を進めていた楽曲のひとつ「暮れゆく街のふたり」を「主題歌にしていただくのはどうか？」と提案。人間の情念を支える力強い声と、ドラマ性に満ちた楽曲の世界は、物語のラストシーンからエンドロールに寄り添い、映画の内容と余韻を深める印象的な主題歌として本編の締めにピッタリとはまった。

だが、熊澤尚人監督やプロデューサー陣の仕事は、ここで終わりではなかった。

「暮れゆく街のふたり」の作詞・作曲をした桑田佳祐が、楽曲制作に着手した当初、“仮歌”として歌ではなく口笛を吹き込んでいた、という裏話を聞いた製作陣は、主題歌チームと相談しつつ、「口笛を本編に活かすことはできないか？」と、完成させたばかりの映画を編集し直すことを決断。

物語の中盤、生き方を模索していた主人公・桂介が、故郷にも通ずるような向日葵畑で亡くなった母を思い出す。ふと現実に立ち戻ると、そこには別の女性の姿が。それが農園で働く奈津子（土屋太鳳）との、そして新しい生き方との出会いだった…という大事なシーンを再編集。当初はなかった映像を織り交ぜ、“口笛バージョン”を流すという構成を相談したところ、桑田もこの再編集版に賛同。全国ツアー中に“口笛バージョン”を改めて録音し、あらたに映画のためだけの特別バージョンを完成させた。

桑田佳祐は「仮歌を口笛でやっていて、これがいいという話になりまして、ツアー中に口笛を入れ直しましたんですよ。それが向日葵畑のシーンで使われることになりました」と、自身のラジオ番組で経緯を説明。「またあらためて、劇場で観ようと思います」と自らの言葉でリスナーたちに向けて、完成版への大きな期待をにじませた。

熊澤尚人監督は「このように別バージョンの楽曲を特別に作っていただけることは、普通はないとのこと。映画の中でポイントになる、主人公の決断をこの曲で盛り上げることができたのは、大変うれしいことでした」と感激を隠さない。

桑田佳祐による“口笛バージョン”の映画用オリジナル楽曲が流れる「向日葵畑の場面」に注目だ。

■熊澤尚人監督 コメント

■主題歌「暮れゆく街のふたり」をフィーチャーした「主題歌特別映像」が解禁

劇中曲の発表とともに解禁となったのは「主題歌特別劇映像」。サザンオールスターズによる主題歌はもちろん、初公開となる場面が印象的に盛り込まれている。

貧しいながらも優しかったころの父との思い出、辛く孤独な少年時代に、将棋だけではなく人のぬくもりを教えてくれた恩師との日々。そして東明に連れて行かれた雪深い東北地方への旅打ち。盤上に現金が飛び交う真剣師たちの息詰まる戦いに引き込まれる桂介。死体とともに発掘された将棋の駒「菊水月」の謎を追う刑事たちの姿。桂介を案じ、思い悩む奈津子の姿――。

様々な出会いと別れを経た桂介が、人生を賭けたタイトル戦へと踏み出していく決意の眼差し。桂介をめぐる光と闇の物語を、切なさと温かさに満ちた桑田佳祐の歌声が包み込み、「何があっても生き切るんだ！」というメッセージを力強く伝える2分間の映像となっている。

また、解禁となった「主題歌特別映像」を60秒にカットダウンしたものが、10月３日から10月30日まで、全国のSMT系映画館で全スクリーンの幕間映像として上映。こちらも要チェックだ。

■映画情報

『盤上の向日葵』

10月31日（金）全国公開

出演：坂口健太郎 渡辺謙

監督・脚本：熊澤尚人

原作：柚月裕子『盤上の向日葵』（中央公論新社）

音楽：富貴晴美

主題歌：サザンオールスターズ「暮れゆく街のふたり」

(C)2025映画「盤上の向日葵」製作委員会

