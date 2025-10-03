「ディズニーキャラクター 赤いほっぺ ぬいぐるみ フィガロ＆ヤングオイスター＆レディ」が、全国のアミューズメント施設「ナムコ」に登場。

ディズニー作品で人気の3キャラクターが、ほんのり頬を染めてちょこんとおすわりしたぬいぐるみが、ナムコ限定で展開されます！

ナムコ「ディズニーキャラクター 赤いほっぺ ぬいぐるみ フィガロ＆ヤングオイスター＆レディ」

展開時期：2025年10月10日(金)

取扱店舗：全国のアミューズメント施設「ナムコ」、ナムコオンラインクレーン

2025年10月10日より「ディズニーキャラクター 赤いほっぺ ぬいぐるみ フィガロ＆ヤングオイスター＆レディ」が、全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」に登場。

ディズニー作品で人気「フィガロ」「ヤングオイスター」「レディ」が、ほんのり頬を染め、ちょこんとおすわりしたぬいぐるみが展開されます☆

とっても愛らしい姿で、一緒にお出かけを楽しんだりお部屋に飾っておきたくなるぬいぐるみです！

ディズニーキャラクター 赤いほっぺ ぬいぐるみ“フィガロ”

サイズ：約W10cm×D10cm×H14cm

『ピノキオ』に登場する「フィガロ」は、操り人形の「ピノキオ」を作った「ゼペットさん」の飼い猫。

大きなお目々でほほを染めた、愛らしい姿のぬいぐるみになっています☆

ディズニーキャラクター 赤いほっぺ ぬいぐるみ“ヤングオイスター”

サイズ：約W10cm×D10cm×H14cm

「ヤングオイスター」は『ふしぎの国のアリス』で「アリス」が、双子の「トゥイードル・ディー」と「トゥイードル・ダム」から聞いたお話に登場するキャラクター。

カキ(牡蠣)の子どもたちで、つぶらな瞳に微笑むような表情や、貝殻を被った姿が特徴です！

ディズニーキャラクター 赤いほっぺ ぬいぐるみ“レディ”

サイズ：約W10cm×D10cm×H14cm

『わんわん物語』に登場する「レディ」は、お屋敷で大切に育てられたコッカースパニエル犬の女の子。

かわいらしく、お上品におすわりした姿が、とってもキュートです☆

ディズニーで人気のキュートな3キャラクターが、愛らしいぬいぐるみになって登場。

「ディズニーキャラクター 赤いほっぺ ぬいぐるみ フィガロ＆ヤングオイスター＆レディ」は、2025年10月10日より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」で限定展開です！

© Disney ©Bandai Namco Experience Inc.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post お座りポーズのフィガロ・ヤングオイスター・レディ！ナムコ「ディズニーキャラクター 赤いほっぺ ぬいぐるみ」 appeared first on Dtimes.