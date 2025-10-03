ベネズエラのパドリノ国防相。９月１日にベネズエラのカラカスで行われた記者会見に出席した時の様子/Venezuela. Jesus Vargas/Getty Images/File

（ＣＮＮ）ベネズエラは３日、カリブ海沿岸で米軍の戦闘機５機を探知したと明らかにした。パドリノ国防相は米国による「挑発」であり、国家安全保障を脅かすものだと非難している。

パドリノ氏は国営テレビで放送されたコメントで「戦闘用の航空機だ。米帝が大胆不敵にもベネズエラ沿岸に戦闘用航空機を接近させてきた」と指摘した。

その後ベネズエラ政府も声明を出し、戦闘機は海岸線から７５キロの場所で探知されたと明らかにした。これは通常は海岸から１２キロとされる領海からさらに離れた沖合になる。

パドリノ氏によると、探知されたのは米軍のＦ３５戦闘機で、時速約７４０キロのスピードで高度約１０．６キロを飛行していた。カリブ海上空へ北に広がり、ベネズエラの全領空と国際空域まで含む広大な「マイケティア飛行情報区」の防空システムによって探知されたという。

一帯を飛行していた国際線旅客機の乗員からもマイケティアの航空管制官に対し、米軍機を目撃したとの報告があったという。

ＣＮＮは米国防総省にコメントを求めるとともに、ベネズエラ国防省に正確な飛行位置を問い合わせている。

カリブ海に米軍の艦艇数隻が展開したのを受け、米国とベネズエラの間では緊張が高まっている。米国は麻薬密輸対策を目的とした任務だと主張するが、ベネズエラ側は体制転覆が狙いだとの見方を示す。

米軍はこのほど少なくとも４隻の船を攻撃し、麻薬密売人と疑われる十数人あまりを殺害した。ただ、米国は標的となった人物が犯罪者だったという具体的な証拠を示していない。