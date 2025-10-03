Snow Man向井康二、タイ入国審査で起こった驚きの出来事回顧
【モデルプレス＝2025/10/03】Snow Manの向井康二が、2日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜21：00〜21：30）に出演。自身が俳優の森崎ウィンとW主演を務める映画「（LOVE SONG）」（10月31日公開）の撮影期間を振り返った。
【写真】向井康二、タイイベントで黄色い歓声浴びる
世界的な人気を誇るBLドラマ「2gether」を手掛けたタイのチャンプ監督がメガホンをとった本作は、日本とタイを代表するスタッフ＆キャストが集結した日タイ共同制作作品となっており、タイと日本で撮影が行われたという。
ともに出演していた宮舘涼太が「タイに入国するにあたり顔パスみたいなお話も出てましたね」と話題を振ると、向井は「パスポート渡してスタンプ押すところがあるじゃないですか。何回も行き来してたら同じ人に当たっちゃって『あなたこれ私が押したスタンプよ』ってタイ語で言われた。覚えてくれてすんなり通してくれた」とタイの入国審査で起きた驚きのエピソードを振り返った。
向井は本作でライブシーンにも挑戦。宮舘は「撮影期間中にギターと歌をめちゃめちゃ頑張ってた記憶があるんですよ」と向井の当時の姿を振り返った。向井は「楽屋で歌ってたもんね。みんなも歌ってた」とSnow Manの楽屋でも練習し、他のメンバーも一緒に歌っていたことを明かした。（modelpress編集部）
◆向井康二、タイの入国審査で「顔パス」
