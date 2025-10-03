【しまむら新作】が大当たりかもーーーッ！ 可愛さ100点♡「秋っぽベスト」

暑さが和らぎ、秋も本格化してきたこの頃。そろそろ温かみのあるアイテムを新調したいところです。おしゃれなインフルエンサーたちの装いをリサーチしたところ、話題になっていたのが【しまむら】のベスト。いつものコーデにプラスするだけで、秋っぽさを取り入れられるアイテムが続々と登場しています。今回は、大人女性におすすめの、秋本番まで使えるベストを旬なコーデと共に紹介します。

今すぐ着られる「軽やかベスト」

【しまむら】「ペーパーヤーンCPTV」\1,089（税込）

エアリーな風合いが魅力のペーパーヤーンベスト。ざっくりと編まれたニットがほどよい抜け感を演出し、寒暖差のある秋にも軽やかに対応してくれそう。透け感のあるトップスにレイヤードするだけで、ぐっと季節感のあるスタイリングに。ベーシックカラーでまとめたシンプルなコーディネートも、ベストによって自然な奥行きとニュアンスが加わり、こなれた印象に仕上がります。

「ロングベスト」で大人の肌見せコーデ

【しまむら】「シャギーニットチュニック」\1,639（税込）

秋らしい装いにぴったりのシャギーニット。トレンドが続くブラウンは、柔らかなテクスチャーの生地を選ぶことで、よりこなれた印象に。ふんわりとした毛足が女性らしさを引き立て、コーディネートに品を添えてくれます。ほどよい丈感はロングブーツとも相性抜群。お出かけが心地よく感じられるこの季節は、程よい肌見せも楽しめる絶好のタイミング。スリットからチェックのショートパンツをさりげなく覗かせるスタイリングは思わずマネしたくなるはず。秋ならではのレイヤードを楽しんでみて。

フェミニンスタイルにぴったり「リボン付きベスト」

【しまむら】「サイドリボンベスト」\1,089（税込）

立体感のあるアラン編みが目を引くニットベスト。サイドにあしらわれたリボンとフレンチスリーブが、ほんのりフェミニンなムードを添えてくれます。ややオーバーサイズのシルエットは、ボリュームのあるインナーとも好バランス。重ねてももたつきにくく、スタイリングを程よく引き締めてくれそう。

大人っぽくまとまる「メランジベスト」

【しまむら】「メランジコンパクトベスト」\1,089（税込）

太めの編み地が印象的なニットベスト。シンプルなデザインながら、メランジ特有のミックス感が大人っぽく、シャツに重ねるだけでぐっと洗練された雰囲気に。白のワントーンコーデに取り入れれば、やわらかな雰囲気を保ちつつも、メリハリのあるスタイルに仕上がります。コンパクトなサイズ感で、全体のバランスをキュッと引き締めてくれるのもうれしいポイント。合わせるアイテムによって、今からでも頼りやすい一着です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@wear___tomo様、@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu