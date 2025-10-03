東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ホテルオークラ東京ベイ」に「クリスマス期間限定メニュー」が登場。

「レストラン フォンタナ」で提供する贅沢なフルコースやカジュアルなコース仕立てのランチが、特別なひとときを美味しく演出します☆

ホテルオークラ東京ベイ「レストラン フォンタナ」クリスマス期間限定メニュー

提供期間：2025年11月1日（土）〜12月25日（木）

提供場所：ホテルオークラ東京ベイ レストラン フォンタナ（1階）

予約・問い合わせ：TEL 047-355-3345

気軽に楽しめるランチや、旬の食材を活かした創作料理、贅を尽くした本格フレンチなど、ゲストの想い出に残るお料理が提供されている「ホテルオークラ東京ベイ」の「レストラン フォンタナ」

そんな「レストラン フォンタナ」に、クリスマス期間限定メニューが登場。

クリスマスの特別な日にふさわしいフルコースやカジュアルなコース仕立てのランチなど、利用するシチュエーションに合わせた料理が楽しめます！

和洋中ディナーコース〜Early Christmas〜

提供期間：2025年11月1日（土）〜12月19日（金）

提供時間：17:00〜21:30（最終受付20:30）

料金：1人 9,000円〜（税・サ込）※2名より利用可能

2025年11月1日〜12月19日までの期間に提供される「和洋中ディナーコース〜Early Christmas〜」

和食・洋食・中国料理、それぞれのシェフが腕を振るった、クリスマス限定ディナーコースが楽しめます。

前菜には和食から「茄子の味噌田楽」た、スープには中国料理から「干し貝柱入りふかひれスープ」が登場。

魚料理には洋食から「サーモントラウトのムニエル フローレンス風」、肉料理には「牛フィレ肉のステーキ フォアグラ添え シャトーブリアンソース」が提供されます☆

一足早いクリスマスが楽しめ、和・洋・中の美味しさを一度に味わえるコース内容です。

また、魚料理は1,000円の追加料金で「蝦夷鮑のポワレ 生海苔バターソース」に変更可能。

肉料理は2,000円の追加料金で「国産牛のローストビーフ 和風ソース」を選べます！

ノエルディナーコース

提供期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）

提供時間：17:00〜21:30（最終受付20:30）

料金：1人 19,000円〜（税・サ込）※2名より利用可能

※小学生以下のお子様のみ注文できるノエルアンファン（1人 6,000円）も用意されます

2025年12月20日〜12月25日には、フランス料理のシェフによる美食が堪能できるフルコース「ノエルディナーコース」がラインナップ。

スープとして、オークラ伝統のコンソメスープを使用した「オークラ特製 コンソメスープ ズワイガニ入りロワイヤル」がサーブされます。

魚料理には、魚のムースを詰めた舌平目を蒸し、フランス料理の伝統を感じさせるシャンパンソースを上品に香らせた「舌平目の魚のムース詰め物蒸し シャンパンソースとともに」を用意。

メインディッシュでは、地元・千葉県産のしあわせ絆牛を丁寧に焼き上げ、香り高いトリュフの風味を纏わせた「しあわせ絆牛フィレ肉の網焼き トリュフ仕立て」が楽しめます。

特別な夜にふさわしい、とびきり贅沢なディナーコースです！

なお、小学生以下のお子さんを対象にした「ノエルアンファン」も用意されているため、家族みんなで上質なひとときを過ごせます☆

シーズナルセレクトランチ〜Winter Experience〜

海老とイカのチーズリゾット

提供期間：2025年11月1日（土）〜12月25日（木）

提供時間：12:00〜14:00（最終受付14:00）※90分制

料金：2,800円（税・サ込）〜／土・日・祝日 3,800円（税・サ込）〜

※2,800円のメインディッシュを注文すると、プラス400円で平日限定デザート食べ放題の追加ができます

「レストラン フォンタナ」を代表する季節替わりのランチセット「シーズナルセレクトランチ」

サーモントラウトのムニエル フローレンス風

シェフおすすめのメインディッシュに、オードブル・スープ・デザートが付いたコース仕立てのランチです！

牛頬肉の赤ワイン煮込み

そんなランチメニューが、2025年11月1日〜12月25日の期間は「シーズナルセレクトランチ〜Winter Experience〜」として登場。

平日限定メニューとして「ポップパンケーキと生搾りモンブラン」を食べ放題で楽しめます。

さらに、2025年12月22日〜12月25日は「ポップパンケーキと生搾りモンブラン」が、ブッシュドノエル風の「クリスマスデザート」に変化。

骨付き合鴨モモ肉のコンフィとトゥールーズ風カスレ

クリスマス気分を楽しめる内容で提供されます☆

豪華ディナーやコース仕立てのランチで楽しむ、クリスマスにぴったりのメニュー。

ホテルオークラ東京ベイ「レストラン フォンタナ」の「クリスマス期間限定メニュー」は、2025年11月1日〜12月25日まで提供です☆

※仕入れなどの状況により食材が変更になる場合があります

※写真はすべてイメージです

